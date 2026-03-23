AI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

जब लोगों से पूछा गया कि वे AI का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अपने कामकाज में मददगार बताया. कई लोग चाहते हैं कि AI उनके पेशेवर काम को आसान बनाए जबकि कुछ इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर करने का जरिया मानते हैं. लोगों का कहना है कि AI के जरिए छोटे-मोटे काम जल्दी निपट जाते हैं जिससे वे ज्यादा जरूरी और जटिल कामों पर ध्यान दे पाते हैं.