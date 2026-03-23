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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

AI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा

Anthropic AI: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Anthropic AI: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है.

दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. इसी को समझने के लिए Anthropic ने एक बड़े पैमाने पर वैश्विक सर्वे कराया जिसमें 159 देशों के 81 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इस सर्वे का मकसद यह जानना था कि आम लोग AI से क्या उम्मीद रखते हैं और इसके भविष्य को लेकर उनके मन में किस तरह की आशंकाएं हैं.

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इस अध्ययन के दौरान कंपनी ने अपने खास AI सिस्टम Claude Interviewer का इस्तेमाल किया जिसने अलग-अलग भाषाओं में लोगों से बातचीत कर उनकी राय जुटाई. बाद में इन जवाबों को विश्लेषण के जरिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया.
इस अध्ययन के दौरान कंपनी ने अपने खास AI सिस्टम Claude Interviewer का इस्तेमाल किया जिसने अलग-अलग भाषाओं में लोगों से बातचीत कर उनकी राय जुटाई. बाद में इन जवाबों को विश्लेषण के जरिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया.
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जब लोगों से पूछा गया कि वे AI का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अपने कामकाज में मददगार बताया. कई लोग चाहते हैं कि AI उनके पेशेवर काम को आसान बनाए जबकि कुछ इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर करने का जरिया मानते हैं. लोगों का कहना है कि AI के जरिए छोटे-मोटे काम जल्दी निपट जाते हैं जिससे वे ज्यादा जरूरी और जटिल कामों पर ध्यान दे पाते हैं.
जब लोगों से पूछा गया कि वे AI का इस्तेमाल किस तरह करना चाहते हैं तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अपने कामकाज में मददगार बताया. कई लोग चाहते हैं कि AI उनके पेशेवर काम को आसान बनाए जबकि कुछ इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर करने का जरिया मानते हैं. लोगों का कहना है कि AI के जरिए छोटे-मोटे काम जल्दी निपट जाते हैं जिससे वे ज्यादा जरूरी और जटिल कामों पर ध्यान दे पाते हैं.
Published at : 23 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI Anthropic AI

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