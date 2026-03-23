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AI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा
Anthropic AI: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है.
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. इसी को समझने के लिए Anthropic ने एक बड़े पैमाने पर वैश्विक सर्वे कराया जिसमें 159 देशों के 81 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इस सर्वे का मकसद यह जानना था कि आम लोग AI से क्या उम्मीद रखते हैं और इसके भविष्य को लेकर उनके मन में किस तरह की आशंकाएं हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 09:46 AM (IST)
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