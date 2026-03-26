अमेठी में अनोखा डोनेशन अभियान, ईरान के समर्थन में जुटा पूरा गांव, बच्चों ने भी तोड़ी गुल्लक

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील अंतर्गत शिया बाहुल्य क्षेत्र भनौली गांव में ईरान की सहायता के लिए एक अनोखा डोनेशन अभियान शुरू किया गया है. इस पहल में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए मानवता की मिसाल पेश की है. गांव में हर वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें योगदान दिया.

नकद के साथ जेवर और बर्तन भी किए गए दान

अभियान की सबसे खास बात यह रही कि इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भागीदारी निभाई. बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी जमा पूंजी दान की, जिससे पूरे गांव में भावनात्मक माहौल बन गया. महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पूरे मन से इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया.

दान केवल नकद तक सीमित नहीं रहा. महिलाओं ने अपने आभूषण, घरेलू बर्तन और अन्य जरूरी सामान भी सौंपे. पुरुषों ने भी आर्थिक सहयोग देकर इस पहल को मजबूती दिया. दिनभर गांव में दानदाताओं की आवाजाही बनी रही, जिससे अभियान को व्यापक समर्थन मिला.

नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास को भेजी जाएगी सहायता

पूरा गांव इस अभियान के दौरान एकजुट नजर आया। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करने के लिए आगे आया. यह पहल मानवता, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करती नजर आई. आयोजकों के अनुसार, एकत्रित धनराशि और सामग्री को नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों तक राहत पहुंच सके. इस पहल का उद्देश्य सीमाओं से परे इंसानियत का संदेश देना है.

ग्रामीणों ने की अधिक सहयोग की अपील

यह डोनेशन अभियान बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगा. ग्रामीण लगातार इसमें भाग ले रहे हैं और सहयोग का सिलसिला जारी है. अभियान के समापन के बाद एकत्रित धन और सामग्री का पूरा आकलन किया जाएगा. इसके बाद सभी सहायता आधिकारिक रूप से दूतावास को सौंपी जाएगी. भनौली गांव के लोगों ने जनपद के अन्य नागरिकों से भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है. उनका कहना है कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है और जरूरत के समय हर किसी को आगे आना चाहिए.