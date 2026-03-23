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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीYouTube वीडियो से सीखा ट्रेडिंग! ऐप डाउनलोड करते ही 58 साल की महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा की जानकर हो जाएंगे हैरान

YouTube वीडियो से सीखा ट्रेडिंग! ऐप डाउनलोड करते ही 58 साल की महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा की जानकर हो जाएंगे हैरान

Cyber Fraud: कर्नाटक के उडुपी जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है जहां 51 साल की एक शिक्षिका साइबर जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठीं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Cyber Fraud: कर्नाटक के उडुपी जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है जहां 51 साल की एक शिक्षिका साइबर जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठीं.

कर्नाटक के उडुपी जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है जहां 51 साल की एक शिक्षिका साइबर जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठीं. शिवल्ली क्षेत्र की रहने वाली इस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने करीब 11.75 लाख रुपये खो दिए.

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दरअसल, पूरा मामला एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ. शिक्षिका ने ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा एक वीडियो देखा जिसमें कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का दावा किया जा रहा था. वीडियो में एक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी. भरोसा करते हुए उन्होंने उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया और निवेश शुरू कर दिया. शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मुनाफे दिखाए गए जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया.
दरअसल, पूरा मामला एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ. शिक्षिका ने ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा एक वीडियो देखा जिसमें कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का दावा किया जा रहा था. वीडियो में एक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी. भरोसा करते हुए उन्होंने उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया और निवेश शुरू कर दिया. शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मुनाफे दिखाए गए जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया.
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कुछ दिनों बाद उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया गया जहां खुद को एक्सपर्ट बताने वाले लोग शेयर बाजार से जुड़ी सलाह दे रहे थे. ग्रुप में लगातार फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और सफलता की कहानियां शेयर की जाती थीं जिससे माहौल पूरी तरह भरोसेमंद लगने लगा. इसी दौरान उन्हें एक और लिंक भेजा गया जिसके जरिए उन्होंने एक नया ऐप डाउनलोड किया और उसमें अपनी केवाईसी जानकारी भी भर दी.
कुछ दिनों बाद उन्हें एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ दिया गया जहां खुद को एक्सपर्ट बताने वाले लोग शेयर बाजार से जुड़ी सलाह दे रहे थे. ग्रुप में लगातार फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और सफलता की कहानियां शेयर की जाती थीं जिससे माहौल पूरी तरह भरोसेमंद लगने लगा. इसी दौरान उन्हें एक और लिंक भेजा गया जिसके जरिए उन्होंने एक नया ऐप डाउनलोड किया और उसमें अपनी केवाईसी जानकारी भी भर दी.
Published at : 23 Mar 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Trading App Fraud

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