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YouTube वीडियो से सीखा ट्रेडिंग! ऐप डाउनलोड करते ही 58 साल की महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा की जानकर हो जाएंगे हैरान
Cyber Fraud: कर्नाटक के उडुपी जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है जहां 51 साल की एक शिक्षिका साइबर जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठीं.
कर्नाटक के उडुपी जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है जहां 51 साल की एक शिक्षिका साइबर जाल में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठीं. शिवल्ली क्षेत्र की रहने वाली इस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्होंने करीब 11.75 लाख रुपये खो दिए.
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Published at : 23 Mar 2026 01:41 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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