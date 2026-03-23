YouTube वीडियो से सीखा ट्रेडिंग! ऐप डाउनलोड करते ही 58 साल की महिला के साथ हुआ कुछ ऐसा की जानकर हो जाएंगे हैरान

दरअसल, पूरा मामला एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ. शिक्षिका ने ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ा एक वीडियो देखा जिसमें कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने का दावा किया जा रहा था. वीडियो में एक ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई थी. भरोसा करते हुए उन्होंने उस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया और निवेश शुरू कर दिया. शुरुआत में उन्हें छोटे-छोटे मुनाफे दिखाए गए जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया.