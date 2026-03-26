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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook और Instagram पर खुल गया कमाई का नया दरवाजा, मेटा ने कर दिया यह धांसू काम

Facebook और Instagram पर खुल गया कमाई का नया दरवाजा, मेटा ने कर दिया यह धांसू काम

Facebook Affiliate Partnerships: फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आया है. इसके जरिए क्रिएटर्स अपनी पोस्ट और रील्स में प्रोडक्ट्स टैग कर सकेंगे, जिनकी शॉपिंग पर उन्हें कमीशन मिलेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 08:35 AM (IST)
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Facebook Affiliate Partnerships: मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कमाई का एक नया दरवाजा खोल दिया है. मेटा ने Facebook Affiliate Partnerships का ऐलान किया है. इसके जरिए क्रिएटर अपनी पोस्ट और रील्स में प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकेंगे. जब कोई उस लिंक पर जाकर प्रोडक्ट खरीदेगा तो क्रिएटर को उसका कमीशन मिलेगा. Shoptalk 2026 कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए कंपनी ने कहा कि क्रिएटर मॉनेटाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और इन-ऐप शॉपिंग को मिलाकर मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मजबूत ई-कॉमर्स डेस्टिनेशन के तौर पर बदलना चाहती है.

Facebook Affiliate Partnerships से क्या बदल जाएगा?

अभी तक क्रिएटर अपनी पोस्ट और रील्स में प्रोडक्ट को डायरेक्ट टैग नहीं कर पाते थे. उसे बायो या कमेंट में प्रोडक्ट का लिंक देना होता था, लेकिन अब यह बंदिश खत्म हो रही है. अब पोस्ट में ही प्रोडक्ट को टैग किया जा सकेगा, जिससे ऑडियंस उस प्रोडक्ट को देखने के साथ-साथ टैप कर खरीद भी कर सकती है और उसका कमीशन क्रिएटर की जेब में चला जाएगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर यह फीचर काम करेगा. क्रिएटर को रील्स के साथ-साथ अपनी फोटो पोस्ट में भी प्रोडक्ट को टैग करने का ऑप्शन दिया जाएगा. एक बार कनेक्ट होने के बाद कंटेट पर एक साफ दिखने वाला और क्लिकेबल बैनर अपीयर होगा. इस पर टैप करते ही व्यूअर को एफिलिएट पार्टनर की ऐप या मोबाइल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से वे शॉपिंग कंप्लीट कर सकेंगे.

इन देशों में रोलआउट हुआ फीचर

कंपनी ने शुरुआत में इसे Amazon और Shopee के लिए रोलआउट किया है. अमेजन पर यह फीचर अमेरिका में और शॉपी पर सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिंंस, थाईलैंड, ब्राजील और ताइवान में लाइव हुआ है. कंपनी का कहना है कि वह आने वाले दिनों में और प्लेटफॉर्म्स और देशों में यह फीचर लाएगी.

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Published at : 26 Mar 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Instagram Meta TECH NEWS FACEBOOK Facebook Affiliate Partnerships
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