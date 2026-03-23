सोशल मीडिया पर झूठ का होगा पर्दाफाश! Google का ये धांसू टूल बताएगा हर खबर की असली सच्चाई

इसी काम को आसान बनाने के लिए Google ने एक खास टूल दिया है जिसे फैक्ट चेक टूल कहा जाता है. इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि कोई खबर पहले से सत्यापित है या नहीं. इसके लिए आपको गूगल के फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म पर जाकर उस खबर से जुड़े शब्द या कीवर्ड सर्च करने होते हैं. इसके बाद आपको विश्वसनीय स्रोतों से जुड़ी जानकारी मिलती है जिससे आप समझ सकते हैं कि वायरल हो रही बात में कितनी सच्चाई है.