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सोशल मीडिया पर झूठ का होगा पर्दाफाश! Google का ये धांसू टूल बताएगा हर खबर की असली सच्चाई
आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा भ्रम भी पैदा करती है.
आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा भ्रम भी पैदा करती है. यहां जो जानकारी दिखाई देती है, वह हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार अधूरी तो कई बार पूरी तरह गलत खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते.
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Published at : 23 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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