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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसोशल मीडिया पर झूठ का होगा पर्दाफाश! Google का ये धांसू टूल बताएगा हर खबर की असली सच्चाई

सोशल मीडिया पर झूठ का होगा पर्दाफाश! Google का ये धांसू टूल बताएगा हर खबर की असली सच्चाई

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा भ्रम भी पैदा करती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 02:33 PM (IST)
आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा भ्रम भी पैदा करती है.

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग देश-दुनिया की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा भ्रम भी पैदा करती है. यहां जो जानकारी दिखाई देती है, वह हमेशा सच हो ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार अधूरी तो कई बार पूरी तरह गलत खबरें इतनी तेजी से फैलती हैं कि लोग सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते.

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कभी किसी जरूरी चीज की कमी की खबर तो कभी अंतरराष्ट्रीय तनाव या युद्ध जैसी बड़ी बातें सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है, यह समझना आसान नहीं होता. ऐसी भ्रामक जानकारी न सिर्फ आपको गुमराह कर सकती है बल्कि कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर की जाए.
कभी किसी जरूरी चीज की कमी की खबर तो कभी अंतरराष्ट्रीय तनाव या युद्ध जैसी बड़ी बातें सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है, यह समझना आसान नहीं होता. ऐसी भ्रामक जानकारी न सिर्फ आपको गुमराह कर सकती है बल्कि कई बार नुकसानदायक भी साबित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर की जाए.
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इसी काम को आसान बनाने के लिए Google ने एक खास टूल दिया है जिसे फैक्ट चेक टूल कहा जाता है. इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि कोई खबर पहले से सत्यापित है या नहीं. इसके लिए आपको गूगल के फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म पर जाकर उस खबर से जुड़े शब्द या कीवर्ड सर्च करने होते हैं. इसके बाद आपको विश्वसनीय स्रोतों से जुड़ी जानकारी मिलती है जिससे आप समझ सकते हैं कि वायरल हो रही बात में कितनी सच्चाई है.
इसी काम को आसान बनाने के लिए Google ने एक खास टूल दिया है जिसे फैक्ट चेक टूल कहा जाता है. इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि कोई खबर पहले से सत्यापित है या नहीं. इसके लिए आपको गूगल के फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म पर जाकर उस खबर से जुड़े शब्द या कीवर्ड सर्च करने होते हैं. इसके बाद आपको विश्वसनीय स्रोतों से जुड़ी जानकारी मिलती है जिससे आप समझ सकते हैं कि वायरल हो रही बात में कितनी सच्चाई है.
Published at : 23 Mar 2026 02:33 PM (IST)
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