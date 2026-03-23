कितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर

समय के साथ राउटर के हार्डवेयर पर असर पड़ता है. इसके अलावा पुराने मॉडल नई WiFi टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाते जैसे कि WiFi 5 या WiFi 6. ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होने पर भी पुराने राउटर की क्षमता कम पड़ जाती है जिससे इंटरनेट स्लो महसूस होता है. साथ ही, लगातार इस्तेमाल से डिवाइस गर्म भी होता है जो उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है.