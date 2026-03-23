एक्सप्लोरर
कितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर
WiFi Router: आज के समय में तेज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम या फिर OTT पर मूवी देखना हर चीज WiFi पर निर्भर करती है.
आज के समय में तेज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम या फिर OTT पर मूवी देखना हर चीज WiFi पर निर्भर करती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट प्लान अच्छा होने के बावजूद स्पीड धीमी हो जाती है. इसका एक बड़ा कारण आपका पुराना WiFi राउटर भी हो सकता है.
1/5
2/5
Published at : 23 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Tags :Wifi Router TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
जियो और एयरटेल के माथे से टपकेगा पसीना! इन दो कंपनियों ने कर ली हाथ मिलाने की तैयारी
टेक्नोलॉजी
Android यूजर्स के लिए आ गई एक और टेंशन, अब इस मालवेयर ने उड़ा दी नींद
टेक्नोलॉजी
Elon Musk के X में नया AI फीचर, अब सेकंडों में मिलेगा पूरी खबर का सार, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
कितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI से लोगों को क्या है उम्मीद? इन चीजों का सता रहा खौफ, Anthropic ने कर दिया हैरान करने वाला खुलासा
प्रेम कुमारJournalist
Opinion