हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर

कितने साल बाद बदल देना चाहिए WiFi राउटर? जानें ऐसा न करने से क्या होते हैं नुकसान और इंटरनेट की स्पीड पर कैसे पड़ता है असर

WiFi Router: आज के समय में तेज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम या फिर OTT पर मूवी देखना हर चीज WiFi पर निर्भर करती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Mar 2026 10:51 AM (IST)
WiFi Router: आज के समय में तेज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम या फिर OTT पर मूवी देखना हर चीज WiFi पर निर्भर करती है.

आज के समय में तेज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम या फिर OTT पर मूवी देखना हर चीज WiFi पर निर्भर करती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट प्लान अच्छा होने के बावजूद स्पीड धीमी हो जाती है. इसका एक बड़ा कारण आपका पुराना WiFi राउटर भी हो सकता है.

1/5
आमतौर पर WiFi राउटर की लाइफ 3 से 5 साल मानी जाती है. इसके बाद डिवाइस की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है. टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है और नए राउटर में बेहतर स्पीड, रेंज और सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. अगर आपका राउटर 4-5 साल पुराना हो चुका है तो उसे बदलने का समय आ गया है.
आमतौर पर WiFi राउटर की लाइफ 3 से 5 साल मानी जाती है. इसके बाद डिवाइस की परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है. टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है और नए राउटर में बेहतर स्पीड, रेंज और सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं. अगर आपका राउटर 4-5 साल पुराना हो चुका है तो उसे बदलने का समय आ गया है.
2/5
समय के साथ राउटर के हार्डवेयर पर असर पड़ता है. इसके अलावा पुराने मॉडल नई WiFi टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाते जैसे कि WiFi 5 या WiFi 6. ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होने पर भी पुराने राउटर की क्षमता कम पड़ जाती है जिससे इंटरनेट स्लो महसूस होता है. साथ ही, लगातार इस्तेमाल से डिवाइस गर्म भी होता है जो उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है.
समय के साथ राउटर के हार्डवेयर पर असर पड़ता है. इसके अलावा पुराने मॉडल नई WiFi टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर पाते जैसे कि WiFi 5 या WiFi 6. ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होने पर भी पुराने राउटर की क्षमता कम पड़ जाती है जिससे इंटरनेट स्लो महसूस होता है. साथ ही, लगातार इस्तेमाल से डिवाइस गर्म भी होता है जो उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है.
Published at : 23 Mar 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Wifi Router TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
जियो और एयरटेल के माथे से टपकेगा पसीना! इन दो कंपनियों ने कर ली हाथ मिलाने की तैयारी
जियो और एयरटेल के माथे से टपकेगा पसीना! इन दो कंपनियों ने कर ली हाथ मिलाने की तैयारी
टेक्नोलॉजी
Android यूजर्स के लिए आ गई एक और टेंशन, अब इस मालवेयर ने उड़ा दी नींद
Android यूजर्स के लिए आ गई एक और टेंशन, अब इस मालवेयर ने उड़ा दी नींद
टेक्नोलॉजी
Elon Musk के X में नया AI फीचर, अब सेकंडों में मिलेगा पूरी खबर का सार, जानिए कैसे
Elon Musk के X में नया AI फीचर, अब सेकंडों में मिलेगा पूरी खबर का सार, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल
इंडक्शन पर जमी गंदगी को हटाने में न करें यह गलती, खाना पकाना हो जाएगा मुश्किल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
विश्व
US Iran War: भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
भारत में 95 तो पाकिस्तान में कितने रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल, सिलेंडर कितने का?
क्रिकेट
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Leaked: 'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म, फ्री में डाउनलोड कर धड़ल्ले से देख रहे लोग
'धुरंधर 2' की धुआंधार कमाई के बीच मेकर्स को झटका, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
यूटिलिटी
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो हमेशा याद रखें ये 5 बातें, ठग नहीं बना पाएंगे शिकार
शिक्षा
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
मिलिट्री स्कूल में कैसे मिलता है एडमिशन, क्या इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं आम आदमी के भी बच्चे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget