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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या कन्हैया कुमार की राह पर चलेंगी नेहा बोरा? कांग्रेस पर खुद दिया जवाब

क्या कन्हैया कुमार की राह पर चलेंगी नेहा बोरा? कांग्रेस पर खुद दिया जवाब

छात्र संगठन AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया. उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए CEC ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की भी मांग की.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Oct 2026 09:17 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए, लेकिन प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी.

नेहा बोरा ने CEC ज्ञानेश कुमार, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हुए प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के साथ बराबरी में खड़ी नजर आई. ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा संगठन के पूर्व नेता कन्हैया कुमार की राह पर चलकर अब सक्रिय राजनीति में शामिल होते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगी?

कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोलीं नेहा बोरा?

इंडिया टुडे के साथ बातचीत में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने इस सवाल का साफ तौर पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा, ‘जब हम मुख्यधारा की राजनीति की बात करते हैं, तो हम बार-बार पुरानी और बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उस विरोध प्रदर्शन में शामिल थी, इसका मतलब है कि अब सक्रिय राजनीति की परिभाषा बदल चुकी है. छात्र और साधारण लोग जो देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं, अब वे राष्ट्रीय राजनीति को तय करते हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘तो जब वे देश की राजनीति को तय कर रहे हैं तो फिर वे उस पार्टी का साथ छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में क्यों शामिल हों, जिसमें वे सक्रिय रूप में शामिल हैं. उनका काम पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि जिसके साथ वे खड़े हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो.’

BJP समर्थक परिवार के साथ कैसा है नेहा बोरा का रिश्ता?

इस दौरान जब उनसे पूछ गया कि कब चुनाव कब लड़ रही हैं, तो नेहा ने कहा कि उन्हें इसके बारे में अभी पता नहीं है. वहीं, जब उनके सीपीआई-ML के कार्यकर्ता के रूप में काम करने और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करने वाले उनके परिवार के बीच सहजता के बारे में पूछा गया, तब नेहा ने कहा, ‘मेरा पूरा परिवार BJP का समर्थक है. मुझे नहीं पता कि वह इससे कंफर्टेबल हैं या नहीं, लेकिन अब वे समझ गए हैं कि मैं कैसी हूं और मैं किस तरह के काम करती हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं. हमने एक-दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया है.’ 

यह भी पढ़ेंः शशि थरूर ने शेयर की नेहा बोरा के साथ फोटो, बोले- 'वो ज्यादातर लोगों से...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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CONGRESS KANHAIYA KUMAR Neha Bora
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