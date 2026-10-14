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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने शाई होप, तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने शाई होप, तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

शाई होप ने चौथे टी20 में शतक जड़ इतिहास रच दिया. उन्होंने हैदराबाद में 50 गेंद में नाबाद 102 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही होप ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Oct 2026 10:50 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन हर बार एक ही स्कोर पर पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए खास बात है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक बार फिर 102 रन की बिना आउट हुए पारी खेली. टी20 इंटरनेशनल में यह उनका तीसरा शतक है. दिलचस्प बात ये है कि उनके टी20 इंटरनेशनल के तीनों शतकों में यही स्कोर रहा है. इस पारी के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 50 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन बनाए. उनकी पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए और भारत के सामने 248 रन का लक्ष्य रखा. होप ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट खेले और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

क्रिस गेल का रिकॉर्ड पीछे छूटा

शाई होप ने अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल शतक के साथ क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. गेल ने वेस्टइंडीज के लिए इस फॉर्मेट में 2 शतक लगाए थे. एविन लुईस के नाम भी 2 शतक दर्ज हैं. अब होप 3 शतकों के साथ वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

तीनों शतकों में एक जैसा स्कोर

शाई होप के रिकॉर्ड को खास बनाने वाली बात ये है कि उनके तीनों टी20 इंटरनेशनल शतकों में 102 रन का स्कोर रहा. बार-बार एक ही स्कोर पर शतक लगाना क्रिकेट के दिलचस्प आंकड़ों में शामिल है. भारत के खिलाफ उनकी ताजा पारी ने इस रिकॉर्ड को और चर्चा में ला दिया है.

वेस्टइंडीज के लिए बड़ी उपलब्धि

शाई होप ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर साबित किया कि वो टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं. अब उनके नाम वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक दर्ज हैं. उनके इस रिकॉर्ड पर क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहेगी और देखना होगा कि वो आने वाले मुकाबलों में अपनी इस उपलब्धि को कितना आगे बढ़ाते हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
Shai Hope India Vs West Indies IND Vs WI 4th T20 Shai Hope Records Shai Hope Century
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