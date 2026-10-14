सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने शाई होप, तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन हर बार एक ही स्कोर पर पहुंचना किसी भी बल्लेबाज के लिए खास बात है. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक बार फिर 102 रन की बिना आउट हुए पारी खेली. टी20 इंटरनेशनल में यह उनका तीसरा शतक है. दिलचस्प बात ये है कि उनके टी20 इंटरनेशनल के तीनों शतकों में यही स्कोर रहा है. इस पारी के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 50 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन बनाए. उनकी पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 247 रन बनाए और भारत के सामने 248 रन का लक्ष्य रखा. होप ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट खेले और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

क्रिस गेल का रिकॉर्ड पीछे छूटा

शाई होप ने अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल शतक के साथ क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. गेल ने वेस्टइंडीज के लिए इस फॉर्मेट में 2 शतक लगाए थे. एविन लुईस के नाम भी 2 शतक दर्ज हैं. अब होप 3 शतकों के साथ वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

तीनों शतकों में एक जैसा स्कोर

शाई होप के रिकॉर्ड को खास बनाने वाली बात ये है कि उनके तीनों टी20 इंटरनेशनल शतकों में 102 रन का स्कोर रहा. बार-बार एक ही स्कोर पर शतक लगाना क्रिकेट के दिलचस्प आंकड़ों में शामिल है. भारत के खिलाफ उनकी ताजा पारी ने इस रिकॉर्ड को और चर्चा में ला दिया है.

वेस्टइंडीज के लिए बड़ी उपलब्धि

शाई होप ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर साबित किया कि वो टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं. अब उनके नाम वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक दर्ज हैं. उनके इस रिकॉर्ड पर क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहेगी और देखना होगा कि वो आने वाले मुकाबलों में अपनी इस उपलब्धि को कितना आगे बढ़ाते हैं.

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