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फोन की आवाज हो गई है धीमी? ये आसान ट्रिक्स अपनाते ही हो जाएगी ठीक
फोन की आवाज धीमी या मफल हो गई है? स्पीकर साफ करने से लेकर सेटिंग्स बदलने तक, ये आसान ट्रिक्स अपनाकर कुछ ही मिनटों में Sound को फिर से बेहतर करें.
अगर आपके स्मार्टफोन की आवाज पहले के मुकाबले धीमी, दबा हुआ या मफल सुनाई देने लगी है तो जरूरी नहीं कि स्पीकर खराब हो गया हो. कई बार धूल-मिट्टी, गलत सेटिंग्स, Bluetooth कनेक्शन या किसी ऐप की वजह से भी फोन का ऑडियो खराब हो जाती है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान तरीकों से आप घर बैठे ही आवाज को दोबारा साफ और तेज कर सकते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Tags :Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
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