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फोन की आवाज हो गई है धीमी? ये आसान ट्रिक्स अपनाते ही हो जाएगी ठीक

फोन की आवाज धीमी या मफल हो गई है? स्पीकर साफ करने से लेकर सेटिंग्स बदलने तक, ये आसान ट्रिक्स अपनाकर कुछ ही मिनटों में Sound को फिर से बेहतर करें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 06 Sep 2026 07:12 AM (IST)
फोन की आवाज धीमी या मफल हो गई है? स्पीकर साफ करने से लेकर सेटिंग्स बदलने तक, ये आसान ट्रिक्स अपनाकर कुछ ही मिनटों में Sound को फिर से बेहतर करें.

अगर आपके स्मार्टफोन की आवाज पहले के मुकाबले धीमी, दबा हुआ या मफल सुनाई देने लगी है तो जरूरी नहीं कि स्पीकर खराब हो गया हो. कई बार धूल-मिट्टी, गलत सेटिंग्स, Bluetooth कनेक्शन या किसी ऐप की वजह से भी फोन का ऑडियो खराब हो जाती है. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान तरीकों से आप घर बैठे ही आवाज को दोबारा साफ और तेज कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि फोन की स्पीकर ग्रिल में धूल या छोटे कण जमा होने पर आवाज बाहर निकलने में परेशानी होती है. इससे साउंड कम और मफल सुनाई देता है. फोन को बंद करके स्पीकर के छेदों को सॉफ्ट और सूखे ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें. बहुत तेज दबाव न डालें और स्पीकर में पिन, सुई या कोई नुकीली चीज न डालें. इससे स्पीकर की जाली या अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है.
आपको बता दें कि फोन की स्पीकर ग्रिल में धूल या छोटे कण जमा होने पर आवाज बाहर निकलने में परेशानी होती है. इससे साउंड कम और मफल सुनाई देता है. फोन को बंद करके स्पीकर के छेदों को सॉफ्ट और सूखे ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें. बहुत तेज दबाव न डालें और स्पीकर में पिन, सुई या कोई नुकीली चीज न डालें. इससे स्पीकर की जाली या अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है.
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आपको बता दें कि कई बार फोन की आवाज इसलिए कम लगती है क्योंकि स्मार्टफोन किसी Bluetooth ईयरफोन, स्पीकर या कार सिस्टम से कनेक्ट रहता है. ऐसे में ऑडियो फोन के स्पीकर से आने के बजाय दूसरे डिवाइस पर जा सकता है. ऐसे में Bluetooth को कुछ समय के लिए बंद करके कोई वीडियो या गाना चलाकर देखें. अगर आवाज नॉर्मल हो गई है तो समस्या कनेक्टेड डिवाइस में हो सकती है.
आपको बता दें कि कई बार फोन की आवाज इसलिए कम लगती है क्योंकि स्मार्टफोन किसी Bluetooth ईयरफोन, स्पीकर या कार सिस्टम से कनेक्ट रहता है. ऐसे में ऑडियो फोन के स्पीकर से आने के बजाय दूसरे डिवाइस पर जा सकता है. ऐसे में Bluetooth को कुछ समय के लिए बंद करके कोई वीडियो या गाना चलाकर देखें. अगर आवाज नॉर्मल हो गई है तो समस्या कनेक्टेड डिवाइस में हो सकती है.
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फोन में अलग-अलग तरह के वॉल्यूम कंट्रोल हो सकते हैं Media, Ring, Notification और Call Volume. हो सकता है आपने गलती से Media Volume कम कर दिया हो. वीडियो या गाना चलाते समय Volume Up बटन दबाकर मीडिया वॉल्यूम बढ़ाएं. साथ ही Sound Settings में जाकर Equalizer, Audio Effects या Dolby Atmos जैसे ऑप्शनों को भी चेक करें. कभी-कभी गलत ऑडियो प्रोफाइल से आवाज का बैलेंस बिगड़ जाता है.
फोन में अलग-अलग तरह के वॉल्यूम कंट्रोल हो सकते हैं Media, Ring, Notification और Call Volume. हो सकता है आपने गलती से Media Volume कम कर दिया हो. वीडियो या गाना चलाते समय Volume Up बटन दबाकर मीडिया वॉल्यूम बढ़ाएं. साथ ही Sound Settings में जाकर Equalizer, Audio Effects या Dolby Atmos जैसे ऑप्शनों को भी चेक करें. कभी-कभी गलत ऑडियो प्रोफाइल से आवाज का बैलेंस बिगड़ जाता है.
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फोन को रिस्टार्ट करने का तरीका काफी आम माना जाता है. इससे कई तरह की फोन की समस्या खत्म हो जाती है. ऐसा करने से किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऑडियो ठीक से काम नहीं कर रहा हो सकता है जो फोन रिस्टार्ट से ठीक हो सकता है.
फोन को रिस्टार्ट करने का तरीका काफी आम माना जाता है. इससे कई तरह की फोन की समस्या खत्म हो जाती है. ऐसा करने से किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ऑडियो ठीक से काम नहीं कर रहा हो सकता है जो फोन रिस्टार्ट से ठीक हो सकता है.
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फोन को Restart करके दोबारा ऑडियो चलाएं. अगर समस्या किसी बैकग्राउंड प्रोसेस या छोटे सिस्टम बग की वजह से है तो इससे आवाज नॉर्मल हो सकती है.
फोन को Restart करके दोबारा ऑडियो चलाएं. अगर समस्या किसी बैकग्राउंड प्रोसेस या छोटे सिस्टम बग की वजह से है तो इससे आवाज नॉर्मल हो सकती है.
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कुछ मोटे या गलत तरीके से फिट किए गए फोन कवर स्पीकर के आसपास के हिस्से को आंशिक रूप से ढक सकते हैं. इससे साउंड की दिशा और वॉल्यूम दोनों प्रभावित हो सकते हैं. फोन का कवर हटाकर गाना या वीडियो चलाएं. अगर आवाज अचानक बेहतर हो जाती है तो कवर ही परेशानी की वजह हो सकता है.
कुछ मोटे या गलत तरीके से फिट किए गए फोन कवर स्पीकर के आसपास के हिस्से को आंशिक रूप से ढक सकते हैं. इससे साउंड की दिशा और वॉल्यूम दोनों प्रभावित हो सकते हैं. फोन का कवर हटाकर गाना या वीडियो चलाएं. अगर आवाज अचानक बेहतर हो जाती है तो कवर ही परेशानी की वजह हो सकता है.
Published at : 06 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI

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