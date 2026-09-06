फोन की आवाज हो गई है धीमी? ये आसान ट्रिक्स अपनाते ही हो जाएगी ठीक

आपको बता दें कि फोन की स्पीकर ग्रिल में धूल या छोटे कण जमा होने पर आवाज बाहर निकलने में परेशानी होती है. इससे साउंड कम और मफल सुनाई देता है. फोन को बंद करके स्पीकर के छेदों को सॉफ्ट और सूखे ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें. बहुत तेज दबाव न डालें और स्पीकर में पिन, सुई या कोई नुकीली चीज न डालें. इससे स्पीकर की जाली या अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है.