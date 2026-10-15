जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले को लेकर भाजपा की महिला सांसदों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. भाजपा महिला सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए इसे लोकसभा की आचार समिति (एथिक्स कमेटी) के पास भेजने का अनुरोध किया. भाजपा सांसदों ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और पूछा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं.

भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि जेएनयू की आंतरिक समिति ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मामले को आचार समिति के पास भेजा जाए और इस बात पर भी विचार किया जाए कि संबंधित सांसद को लोकसभा सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं.

दग्गुबाती पुरंदेश्वरी बोलीं- स्पीकर ने कार्रवाई पर विचार का आश्वासन दिया

भाजपा सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा, "हमने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद बिमोल अकोइजम को आंतरिक समिति ने दोषी पाया है. इसलिए हमने स्पीकर से अनुरोध किया है कि इस मामले को आचार समिति के पास भेजा जाए और इस पर ध्यान दिया जाए. इस बात पर भी विचार किया जाए कि उन्हें लोकसभा सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं."

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण सदन में महिलाओं के प्रति इस तरह के व्यवहार के आरोपी व्यक्ति का बैठना उचित नहीं है. पुरंदेश्वरी के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह मामले को देखेंगे, सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे और यह भी देखेंगे कि इसे आचार समिति के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं.

बांसुरी स्वराज ने राहुल, प्रियंका और खरगे पर उठाए सवाल

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के महत्व को सभी जानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद ने 11 छात्राओं के साथ शोषण किया और शिकायत मिलने के बाद जांच समिति ने आरोपों को सही पाया. उन्होंने यह भी दावा किया कि जेएनयू ने संबंधित व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया.

बांसुरी स्वराज ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे इस मामले पर चुप क्यों हैं और कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं के अधिकारों और पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन इस मामले पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने बताया कि भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उनके साथ इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा हुई.

पुरंदेश्वरी ने प्रियंका गांधी के नारे पर भी उठाए सवाल

दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि उन्होंने एक साक्षात्कार देखा, जिसमें उनके मुताबिक कांग्रेस सांसद ने कहा था कि शिकायतों की संख्या 11 नहीं, बल्कि 15 थी. उन्होंने इस बयान को लेकर सवाल उठाया और कहा कि इससे संबंधित व्यक्ति की सोच पर सवाल खड़े होते हैं. पुरंदेश्वरी ने प्रियंका गांधी के नारे 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का जिक्र करते हुए पूछा कि वह महिलाओं के लिए लड़ने की बात किस संदर्भ में करती हैं और इस मामले में कांग्रेस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की.

रूप कुमारी चौधरी बोलीं- शिकायत करने वाली छात्राओं की सुरक्षा की चिंता

भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सांसद रूप कुमारी चौधरी ने जेएनयू से जुड़े मामले को शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी घटना भारतीय संस्कृति की गुरु-शिष्य परंपरा को कलंकित करती है. उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने शिकायत करने वाली 11 छात्राओं के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा. चौधरी ने यह भी कहा कि भाजपा को शिकायत करने वाली छात्राओं की सुरक्षा की चिंता है.

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए गए हैं. चौधरी ने कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में भी शिकायत करने वाली छात्राओं के साथ खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए.

भाजपा ने कार्रवाई की मांग दोहराई

भाजपा महिला सांसदों ने कहा कि मामले में शिकायत करने वाली छात्राओं को न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए. प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आरोपों और जांच से जुड़े पहलुओं पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई की जाए. भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

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