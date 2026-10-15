Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकपड़ों की धुलाई का तरीका बदलेगी ट्रिपल-ड्रम वॉशिंग मशीन, जानें कीमत

कपड़ों की धुलाई का तरीका बदलेगी ट्रिपल-ड्रम वॉशिंग मशीन, जानें कीमत

एक साथ तीन तरह के कपड़े धोने वाली Haier M3 सीरीज वॉशिंग मशीन भारत में पेश हो गई है. AI वॉशिंग फीचर्स से लैस यह मशीन धुलाई को आसान बनाने का दावा करती है. जानिए इसकी कीमत और स्मार्ट फीचर्स.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Oct 2026 02:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह 1,34,990 रुपये में ऑनलाइन व रिटेल पर उपलब्ध है.

घर में कपड़े धोते समय अक्सर एक परेशानी सामने आती है. डेली के कपड़ों के साथ बच्चों के कपड़े, इनरवियर और नाजुक फैब्रिक को अलग-अलग धोना पड़ता है. ऐसे में एक के बाद एक वॉशिंग साइकल चलाने में समय लगता है. इसी काम को आसान बनाने के लिए Haier ने भारत में अपनी नई M3 सीरीज वॉशिंग मशीन पेश की है.

इसकी खासियत यह है कि इसमें एक नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग ड्रम दिए गए हैं. कंपनी का दावा है कि इस डिजाइन की मदद से तीन तरह के कपड़ों को एक ही समय पर अलग-अलग धोया जा सकता है. इसमें AI आधारित वॉशिंग फीचर्स भी मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

तीन ड्रम वाली वॉशिंग मशीन में क्या है खास?

Haier M3 सीरीज को कंपनी ने नोएडा में आयोजित Elevate With Haier इवेंट में पेश किया. यह पूरी तरह ऑटोमैटिक फ्रंट-लोडिंग वॉशिंग मशीन है, जिसकी कुल क्षमता 12 किलोग्राम है. इसमें नीचे की तरफ10 किलोग्राम का मुख्य ड्रम और ऊपर दो छोटे ड्रम दिए गए हैं, जिनमें से हर एक की क्षमता 1 किलोग्राम है.

इस डिजाइन के जरिए सामान्य कपड़ों को मुख्य ड्रम में धोया जा सकता है, जबकि बच्चों के कपड़े, इनरवियर, स्पोर्ट्स वियर और नाजुक कपड़ों को छोटे ड्रम में अलग से साफ किया जा सकता है. तीनों ड्रम एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे अलग-अलग कपड़ों के लिए बार-बार वॉशिंग साइकल चलाने की जरूरत कम हो सकती है. 

AI फीचर्स से आसान होगी कपड़ों की धुलाई

इस वॉशिंग मशीन में AI Wash फीचर दिया गया है, जो कपड़ों के लोड के हिसाब से सही वॉशिंग प्रोग्राम चुनने में मदद करता है. वहीं Smart Dose तकनीक जरूरत के मुताबिक डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर अपने आप डालती है. इसमें Essence Wash फीचर भी है, जो कपड़ों पर इस्तेमाल करने से पहले डिटर्जेंट को पानी में अच्छी तरह मिलाता है. कंपनी के मुताबिक, मशीन एक वॉशिंग लोड को 39 मिनट में पूरा कर सकती है और कुछ तय परिस्थितियों में धुलाई का समय 37 प्रतिशत तक कम कर सकती है. इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे स्मार्टफोन ऐप के जरिए वॉशिंग साइकल को कंट्रोल किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - इस ब्रांड के पावर बैंक अब फ्लाइट में बैन, जानें इसकी वजह

Haier M3 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है?

Haier M3 सीरीज वॉशिंग मशीन की शुरुआती कीमत 1,34,990 रुपये है. इसे Haier के ऑनलाइन स्टोर और देशभर के रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है. मशीन के साथ चार साल की वारंटी और मोटर पर 12 साल की वारंटी दी जा रही है. 

यह भी पढ़ें - Samsung के ये 3 स्मार्टफोन फिर हुए महंगे, जानें क्या है वजह

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
RedMagic 12 Pro+ आज होगा लॉन्च, मिलेगी 185Hz की बिना कटआउट स्क्रीन
RedMagic 12 Pro+ आज होगा लॉन्च, मिलेगी 185Hz की बिना कटआउट स्क्रीन
टेक्नोलॉजी
दिवाली पर इन गैजेट्स पर मिलेगी बंपर छूट, धमाका करने जा रहीं ये कंपनियां
दिवाली पर इन गैजेट्स पर मिलेगी बंपर छूट, धमाका करने जा रहीं ये कंपनियां
टेक्नोलॉजी
किचन का लुक बदलने आया Haier का 5-डोर फ्रिज, जानें क्या है खास?
किचन का लुक बदलने आया Haier का 5-डोर फ्रिज, जानें क्या है खास?
टेक्नोलॉजी
1 नवंबर से नया नियम लागू, अब नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का असली नाम
1 नवंबर से नया नियम लागू, अब नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का असली नाम
Advertisement

वीडियोज

सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
घुसपैठिया और SIR, 2029 की 'जंग' तैयार!
Vasudha: Vasudha के प्यार में रस्में भूला Dev, दादी ने कान पकड़कर सिखाया सबक!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
कांग्रेस को घेरेगी BJP! महिला सांसदों ने ओम बिरला से की मीटिंग, राहुल-प्रियंका को लेकर ये है प्लान
दिल्ली NCR
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहा हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
अंकिता भंडारी के मां-बाप को पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में शशि थरूर, बोले- 'समझाने की जरूरत...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
हेल्थ
Pope Leo XIV Cancer: किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
किस कैंसर से जूझ रहे पोप लियो, एक लंग के बिना कितनी होंगी दिक्कतें?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget