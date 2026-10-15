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हिंदी न्यूज़ऑटोYamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया

Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया

Yamaha XSR900 के 2027 मॉडल में 1993 की YZF750R से प्रेरित Neon White कलर दिया गया है. जानें इसके इंजन, फीचर्स और भारत में लॉन्च से जुड़ी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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2027 Yamaha XSR900 में नया Neon White कलर पेश किया गया है, जो 1993 की Yamaha YZF750R बाइक से प्रेरित है. इस नए कलर में सफेद बेस के साथ पिंक और नीले ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो बाइक को 90 के दशक वाला रेसिंग लुक देते हैं. Yamaha ने इस अपडेट के साथ बाइक के पुराने डिजाइन को बरकरार रखा है. 

इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. नया कलर उन लोगों को पसंद आ सकता है, जिन्हें रेट्रो डिजाइन वाली बाइक्स पसंद हैं. फिलहाल, यह अपडेट अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए पेश किया गया है. भारत में इसकी लॉन्चिंग और कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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1993 की YZF750R से प्रेरित नया कलर.

Yamaha XSR900 के नए Neon White कलर की सबसे बड़ी खासियत इसका रेट्रो डिजाइन है. इसमें सफेद रंग के साथ पिंक और नीले ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह कलर कॉम्बिनेशन 1993 की Yamaha YZF750R सुपरस्पोर्ट बाइक की याद दिलाता है. कंपनी ने पुराने Heritage White कलर की जगह नया Neon White विकल्प पेश किया है. इसके अलावा, Midnight Black कलर भी उपलब्ध रहेगा. इस अपडेट में बाइक का मूल डिजाइन पहले जैसा ही है. कंपनी ने केवल कलर स्कीम को नया रूप दिया है, जिससे बाइक को नया लुक मिलता है.

890cc इंजन के साथ मिलती है 119hp की पावर.

2027 Yamaha XSR900 में 890cc का लिक्विड-कूल्ड, तीन-सिलेंडर CP3 इंजन मिलता है. यह इंजन 10,000rpm पर 119hp की पावर और 7,000rpm पर 93Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक में पांच इंच की TFT स्क्रीन, राइडिंग मोड्स, क्विकशिफ्टर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें KYB सस्पेंशन, एल्युमिनियम फ्रेम और LED लाइटिंग भी दी गई है. हालांकि, 2027 मॉडल में इंजन, पावर और टॉर्क के आंकड़ों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है.

भारत में लॉन्च और कीमत की जानकारी.

Yamaha ने अभी 2027 XSR900 की नई कीमत की घोषणा नहीं की है. ब्रिटेन में इसके पिछले मॉडल की कीमत 11,104 पाउंड थी, लेकिन इसे नए मॉडल की आधिकारिक कीमत नहीं माना जा सकता है. नए Neon White वर्जन की उपलब्धता बाजार के हिसाब से अलग हो सकती है. भारत में भी इस बाइक की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. फिलहाल, भारतीय बाजार में Yamaha XSR 155 उपलब्ध है, जो छोटे इंजन और रेट्रो डिजाइन के साथ आती है. अगर आप XSR900 खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी भारतीय लॉन्चिंग और कीमत से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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