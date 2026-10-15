Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया

2027 Yamaha XSR900 में नया Neon White कलर पेश किया गया है, जो 1993 की Yamaha YZF750R बाइक से प्रेरित है. इस नए कलर में सफेद बेस के साथ पिंक और नीले ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो बाइक को 90 के दशक वाला रेसिंग लुक देते हैं. Yamaha ने इस अपडेट के साथ बाइक के पुराने डिजाइन को बरकरार रखा है.

इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. नया कलर उन लोगों को पसंद आ सकता है, जिन्हें रेट्रो डिजाइन वाली बाइक्स पसंद हैं. फिलहाल, यह अपडेट अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए पेश किया गया है. भारत में इसकी लॉन्चिंग और कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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1993 की YZF750R से प्रेरित नया कलर.

Yamaha XSR900 के नए Neon White कलर की सबसे बड़ी खासियत इसका रेट्रो डिजाइन है. इसमें सफेद रंग के साथ पिंक और नीले ग्राफिक्स दिए गए हैं. यह कलर कॉम्बिनेशन 1993 की Yamaha YZF750R सुपरस्पोर्ट बाइक की याद दिलाता है. कंपनी ने पुराने Heritage White कलर की जगह नया Neon White विकल्प पेश किया है. इसके अलावा, Midnight Black कलर भी उपलब्ध रहेगा. इस अपडेट में बाइक का मूल डिजाइन पहले जैसा ही है. कंपनी ने केवल कलर स्कीम को नया रूप दिया है, जिससे बाइक को नया लुक मिलता है.

890cc इंजन के साथ मिलती है 119hp की पावर.

2027 Yamaha XSR900 में 890cc का लिक्विड-कूल्ड, तीन-सिलेंडर CP3 इंजन मिलता है. यह इंजन 10,000rpm पर 119hp की पावर और 7,000rpm पर 93Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. बाइक में पांच इंच की TFT स्क्रीन, राइडिंग मोड्स, क्विकशिफ्टर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें KYB सस्पेंशन, एल्युमिनियम फ्रेम और LED लाइटिंग भी दी गई है. हालांकि, 2027 मॉडल में इंजन, पावर और टॉर्क के आंकड़ों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है.

भारत में लॉन्च और कीमत की जानकारी.

Yamaha ने अभी 2027 XSR900 की नई कीमत की घोषणा नहीं की है. ब्रिटेन में इसके पिछले मॉडल की कीमत 11,104 पाउंड थी, लेकिन इसे नए मॉडल की आधिकारिक कीमत नहीं माना जा सकता है. नए Neon White वर्जन की उपलब्धता बाजार के हिसाब से अलग हो सकती है. भारत में भी इस बाइक की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. फिलहाल, भारतीय बाजार में Yamaha XSR 155 उपलब्ध है, जो छोटे इंजन और रेट्रो डिजाइन के साथ आती है. अगर आप XSR900 खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी भारतीय लॉन्चिंग और कीमत से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

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