क्या AI अब इंसानों जैसी नज़र पा चुका है? Google DeepMind की खोज से खुला नया रहस्य

DeepMind के शोधकर्ता लंबे समय से इस बात पर काम कर रहे हैं कि मशीनें दृश्य जानकारी को मनुष्यों की तरह कैसे समझें. इंसान जब किसी दृश्य को देखता है तो वह केवल इमेज नहीं देखता वह गहराई, दूरी, रंग, पैटर्न, भावनाएं और संदर्भ सब कुछ जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचता है. मशीनें यह पूरी प्रक्रिया काफी हद तक अलग तरीके से करती थीं लेकिन DeepMind के नए मॉडल ने इस अंतर को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.