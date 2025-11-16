हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या AI अब इंसानों जैसी नज़र पा चुका है? Google DeepMind की खोज से खुला नया रहस्य

क्या AI अब इंसानों जैसी नज़र पा चुका है? Google DeepMind की खोज से खुला नया रहस्य

Google DeepMind: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ़ डेटा को प्रोसेस करने या टेक्स्ट को समझने तक सीमित नहीं रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Nov 2025 09:42 AM (IST)
Google DeepMind: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ़ डेटा को प्रोसेस करने या टेक्स्ट को समझने तक सीमित नहीं रहा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ़ डेटा को प्रोसेस करने या टेक्स्ट को समझने तक सीमित नहीं रहा. दुनिया की सबसे बड़ी AI रिसर्च कंपनियों में से एक, Google DeepMind, अब एक ऐसी दिशा में काम कर रही है जिसे कई विशेषज्ञ “AI का अगला विकास मानव जैसी नज़र” कह रहे हैं. सवाल ये है कि क्या वाकई AI अब इंसानों की तरह दुनिया को देख सकता है? इसकी शुरुआत DeepMind की उस नई खोज से हुई जो मशीनों की विज़ुअल समझ को पूरी तरह बदल सकती है.

DeepMind के शोधकर्ता लंबे समय से इस बात पर काम कर रहे हैं कि मशीनें दृश्य जानकारी को मनुष्यों की तरह कैसे समझें. इंसान जब किसी दृश्य को देखता है तो वह केवल इमेज नहीं देखता वह गहराई, दूरी, रंग, पैटर्न, भावनाएं और संदर्भ सब कुछ जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचता है. मशीनें यह पूरी प्रक्रिया काफी हद तक अलग तरीके से करती थीं लेकिन DeepMind के नए मॉडल ने इस अंतर को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.
DeepMind के शोधकर्ता लंबे समय से इस बात पर काम कर रहे हैं कि मशीनें दृश्य जानकारी को मनुष्यों की तरह कैसे समझें. इंसान जब किसी दृश्य को देखता है तो वह केवल इमेज नहीं देखता वह गहराई, दूरी, रंग, पैटर्न, भावनाएं और संदर्भ सब कुछ जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचता है. मशीनें यह पूरी प्रक्रिया काफी हद तक अलग तरीके से करती थीं लेकिन DeepMind के नए मॉडल ने इस अंतर को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है.
नई तकनीक का मकसद AI को मानव जैसी विज़ुअल कॉग्निशन देना है. इसके तहत मॉडल को एक ही चीज़ को कई एंगल, रोशनी, दूरी और मूवमेंट की स्थितियों में समझने की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे AI सिर्फ इमेज देखकर पहचान नहीं करेगा बल्कि उसके पीछे छिपे संदर्भ, पैटर्न और भविष्य की संभावनाओं को भी समझने लगेगा कुछ वैसा ही जैसा हमारा दिमाग करता है.
नई तकनीक का मकसद AI को मानव जैसी विज़ुअल कॉग्निशन देना है. इसके तहत मॉडल को एक ही चीज़ को कई एंगल, रोशनी, दूरी और मूवमेंट की स्थितियों में समझने की ट्रेनिंग दी जा रही है. इससे AI सिर्फ इमेज देखकर पहचान नहीं करेगा बल्कि उसके पीछे छिपे संदर्भ, पैटर्न और भविष्य की संभावनाओं को भी समझने लगेगा कुछ वैसा ही जैसा हमारा दिमाग करता है.
इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि AI गलतियों को काफी हद तक कम कर पाएगा. उदाहरण के लिए अभी कई AI सिस्टम मामूली शैडो, प्रतिबिंब या एंगल बदलने पर भी वस्तुओं को गलत पहचान लेते हैं. लेकिन DeepMind के इस मॉडल में इंसानी विज़न की तरह लचीलापन है जहां परिस्थितियां बदलें तो भी मूल जानकारी का सही अनुमान लगाया जा सके.
इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि AI गलतियों को काफी हद तक कम कर पाएगा. उदाहरण के लिए अभी कई AI सिस्टम मामूली शैडो, प्रतिबिंब या एंगल बदलने पर भी वस्तुओं को गलत पहचान लेते हैं. लेकिन DeepMind के इस मॉडल में इंसानी विज़न की तरह लचीलापन है जहां परिस्थितियां बदलें तो भी मूल जानकारी का सही अनुमान लगाया जा सके.
अगर यह तकनीक पूरी तरह कामयाब हो गई तो सेल्फ-ड्राइविंग कारें, सुरक्षात्मक सिस्टम, हेल्थकेयर स्कैनिंग, रोबोटिक्स और AR/VR दुनिया बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है. एक तरह से कहें तो यह खोज मशीनों को “आंखें” ही नहीं बल्कि समझ भी दे सकती है.
अगर यह तकनीक पूरी तरह कामयाब हो गई तो सेल्फ-ड्राइविंग कारें, सुरक्षात्मक सिस्टम, हेल्थकेयर स्कैनिंग, रोबोटिक्स और AR/VR दुनिया बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है. एक तरह से कहें तो यह खोज मशीनों को “आंखें” ही नहीं बल्कि समझ भी दे सकती है.
हालांकि ये सफर अभी शुरुआती चरण में है. विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानी दिमाग की कॉग्निटिव क्षमता को पूरी तरह कॉपी करना मुश्किल है, लेकिन DeepMind की यह खोज यह साबित करती है कि भविष्य में AI और मानव विज़न के बीच का फर्क तेजी से कम होगा.
हालांकि ये सफर अभी शुरुआती चरण में है. विशेषज्ञों का मानना है कि इंसानी दिमाग की कॉग्निटिव क्षमता को पूरी तरह कॉपी करना मुश्किल है, लेकिन DeepMind की यह खोज यह साबित करती है कि भविष्य में AI और मानव विज़न के बीच का फर्क तेजी से कम होगा.
Published at : 16 Nov 2025 09:41 AM (IST)
Artificial Intelligence Google DeepMind

प्राइवेसी पॉलिसी

