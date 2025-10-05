Google Chrome यूज़र्स सावधान! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी, अगर तुरंत नहीं किया ये काम तो होगा ये बड़ा नुकसान

सरकार ने इन दोनों मामलों को हाई-रिस्क कैटेगरी में रखा है. CERT-In ने साफ कहा है कि यूज़र्स को Chrome और Firefox दोनों के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच तुरंत इंस्टॉल करने चाहिए. Google और Mozilla ने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए अपने-अपने अपडेट जारी कर दिए हैं. अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका सिस्टम सुरक्षित है तो CERT-In की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी और सुरक्षा लिंक देख सकते हैं.