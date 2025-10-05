एक्सप्लोरर
Google Chrome यूज़र्स सावधान! सरकार ने जारी की बड़ी चेतावनी, अगर तुरंत नहीं किया ये काम तो होगा ये बड़ा नुकसान
Google Chrome Users at Risk: भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Google Chrome और Mozilla Firefox यूज़र्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है.
भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने Google Chrome और Mozilla Firefox यूज़र्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक, इन ब्राउज़र्स के पुराने वर्ज़न में ऐसी खामियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आसानी से यूज़र्स के डिवाइस में घुसपैठ कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं या सिस्टम में मालवेयर डाल सकते हैं. सरकार ने सभी यूज़र्स को सलाह दी है कि वे बिना देर किए अपने ब्राउज़र को तुरंत लेटेस्ट वर्ज़न में अपडेट करें.
