हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद

BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद

New BJP President: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का गर्मजोशी से स्वागत किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Dec 2025 05:01 PM (IST)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को दिल्ली हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे. वह थोड़ी देर पहले ही पटना से दिल्ली पहुंचे हैं.

नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यालय में नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी. वहीं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को गुलदस्ता देने के बाद भाजपा का पट्टा पहनाकर सम्मानित किया. 

वहीं, इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए हार्दिक बधाई दी.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय को किया नमन

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचने पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. 

दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के दिल्ली आगमन पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. 

दिल्ली प्रस्थान से पहले नितिन नबीन पहुंचे थे पटना के हनुमान मंदिर

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अपने नए कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली प्रस्थान से पहले बिहार की राजधानी पटना स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पटना के महावीर मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीरें भी साझा की. इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में कैप्शन में लिखा, ‘मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥.'

Published at : 15 Dec 2025 04:19 PM (IST)
