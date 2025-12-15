बिहार BJP के नए चीफ संजय सरावगी पर CM नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'हमारे साथ...'

बीजेपी ने बिहार में भी अपने संगठन में फेरबदल किया है. संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. सरावगी को नई जिम्मेदारी मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी है. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि संजय सरावगी उनके साथ बिहार मंत्रिमंडल में सहयोगी रहे हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''संजय सरावगी जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. संजय सरावगी जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं. इस नई जिम्मेदारी के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं.''

पार्टी मेरी मां के समान- संजय सरावगी

संजय सरावगी दरभंगा नगर से बीजेपी के विधायक हैं. पार्टी ने सोमवार (15 दिसंबर) को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी दी है. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ''बीजेपी में लगातार जो कार्यकर्ता काम करते रहते हैं. प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक उस पर नजर रहती है. पार्टी मेरी मां के समान है. मुझे जो काम दिया गया है उसे निश्चित तौर से ईमानदारी पूर्वक, सत्यनिष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे.''

दिलीप जयसवाल की जगह सरावगी को कमान

संजय सरावगी अब दिलीप जयसवाल की जगह बिहार में बीजेपी की कमान संभालेंगे. वो दरभंगा शहर से लगातार पांच बार से चुनाव में जीत हासिल करते आ रहे हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में भी वो कई जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं. 1969 को बिहार के दरभंगा में जन्मे सरावगी छात्र जीवन से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं.

इससे पहले बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. नितिन नवीन को संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है. वो बांकीपुर सीट से विधायक हैं.