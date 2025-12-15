मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई होगा लिंक, ATM से निकलेगा पैसा; जानें कैसे आसान हो जाएगा प्रोसेस

एबीपी नेटवर्क के फ्लैगशिप इवेंट India 2047 Entrepreneurship Conclave के मंच से प्रोविडेंट फंड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पीएफ निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर सरकार की तैयारी का खुलासा किया है. मांडविया ने बताया कि मार्च से पहले पीएफ को यूपीआई से लिंक करने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके बाद कर्मचारी एटीएम से भी अपना पीएफ निकाल सकेंगे. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मार्च से पहले पीएफ से यूपीआई लिंक होने के बाद एटीएम से कैसे पैसा निकलेगा और इसे लेकर प्रोसेस आसान कैसे हो जाएगा.



अब पीएफ निकालना होगा और भी आसन



एबीपी नेटवर्क के फ्लैगशिप इवेंट India 2047 Entrepreneurship Conclave के दौरान मनसुख मांडविया से सवाल किया गया कि क्या सरकार आने वाले महीनों में ऐसा फैसला लेने जा रही है, जिससे पीएफ खाताधारक अपने कुल जमा पैसे का 75 प्रतिशत हिस्सा बिना किसी वजह निकाल सकेंगे. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पीएफ कर्मचारी की अपनी मेहनत की कमाई है, जो उनकी सैलरी से कट कर जमा होती है. आज की तारीख में पीएफ निकालने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि कई लोग फार्म भरते-भरते ही थक जाते हैं. उन्होंने कहा कि पहले पीएफ निकालने के लिए कई तरह के फॉर्म और कॉलम भरने पड़ते थे. इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने धीरे-धीरे नियमों में बदलाव किया और अब 75 प्रतिशत तक पीएफ का पैसा बिना किसी वजह के निकला जा सकता है.



25 प्रतिशत पीएफ का पैसा क्यों रखा जाएगा?



मनसुख मांडविया ने बताया कि पीएफ में 25 प्रतिशत राशि इसलिए छोड़ी गई, ताकि कर्मचारियों की नौकरी की निरंतरता बनी रहे. केंद्रीय मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई कर्मचारी 7 महीने काम करने के बाद नौकरी छोड़ता है और पूरा पीएफ निकाल लेता है. फिर कुछ समय बाद नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी पीएफ कंटिन्यूटी टूट जाती है. जबकि पेंशन के लिए 10 साल की लगातार नौकरी जरूरी होती है. ऐसे में 25 प्रतिशत राशि जमा रहने से कर्मचारियों को नई नौकरी मिलने तक सुरक्षा मिलती है और वह पेंशन के लिए पात्र बना रह सकता है.



एटीएम और यूपीआई से कैसे निकलेगा पीएफ?



मनसुख मांडविया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार पीएफ को यूपीआई और एटीएम से जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इसकी प्रक्रिया चल रही है और मार्च से पहले कर्मचारी सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि पीएफ खाते को बैंक खाता, आधार और यूएन से पहले ही जोड़ा जा चुका है. वहीं अब डेबिट कार्ड और एटीएम में पीएफ फंक्शनैलिटी जोड़ दी जाएगी, जिससे जरूरत पड़ने पर कर्मचारी कभी भी अपने पीएफ का 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकेंगे. मनसुख मांडविया ने साफ कहा है कि यह फैसला कागजी प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने और कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि पीएफ को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़कर सरकार लोगों को कागजी झंझट से राहत देना चाहती है.

