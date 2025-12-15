ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला

शाहीन अफरीदी ने 15 दिसंबर को बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया, जिसमें उनकी जमकर धुनाई हुई है. शाहीन अफरीदी, BBL में ब्रिसबेन हीट के लिए खेल रहे हैं, जिसे मेलबर्न रेनेगेड्स ने 14 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में 53 गेंद में शतक लगाने वाले टिम सीफर्ट ने भी अफरीदी की गेंदों पर जमकर चौके-छक्के लगाए.

इस मुकाबले में टिम सीफर्ट के शतक की मदद से मेलबर्न रेनेगेड्स ने पहले खेलते हुए 212 रन बनाए थे. सीफर्ट ने इस मैच में 56 गेंद में 102 रन बनाए. जवाब में ब्रिसबेन हीट की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 198 रन बना पाई और 14 रनों से मुकाबला हार गई. शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी में जमकर कुटाई हुई और फिर बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रहे.

शाहीन अफरीदी ने करवा ली बेइज्जती

शाहीन अफरीदी ने अपने पहले ओवर में 9 रन दिए थे, वो जब पारी का 13वां ओवर फेंकने आए, तो टिम सीफर्ट और ओलिवर पीक ने उनके ओवर में 19 रन बटोरे, जिसमें एक छक्का और 2 चौके आए. अफरीदी 2 ओवर में 28 रन लुटा चुके थे. अफरीदी का सिर दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो पारी का 18वां ओवर करने आए, तो वो दो बीमर गेंद फेंकने के कारण ओवर पूरा ही नहीं कर पाए.

18वें ओवर की पहली ही गेंद पर ओलिवर पीक ने छक्का लगा दिया. इस सिक्स ने अफरीदी को नर्वस कर दिया था, इसलिए वो ओवर में 3 नो-बॉल कर बैठे. जिनमें 2 बीमर शामिल रहीं. हालांकि एक भी फ्री हिट पर बल्लेबाज छक्का नहीं लगा पाए. इसी ओवर में सीफर्ट ने 53 गेंद में अपना शतक पूरा किया, इसी ओवर में आगे चलकर चौका लगाते हुए ओलिवर पीक ने 25 गेंदों में फिफ्टी पूरी की.

ओवर में दूसरी बीमर के बाद अफरीदी को गेंदबाजी से हटा दिया गया. नियमानुसार कोई गेंदबाज एक ही ओवर में 2 बीमर फेंकता है तो उसे गेंदबाजी से हटा दिया जाता है. नाथन मैकस्वीनी ने अफरीदी की जगह लेकर आखिरी 2 गेंद फेंकीं. अफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर में 43 रन लुटा दिए.

यह भी पढ़ें:

फिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी! ICC चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट किया टी20 वर्ल्ड कप का टिकट