YouTube Music पर नहीं मिल रही बेहतरीन साउंड क्वालिटी? बदलें सेटिंग

YouTube Music: अगर आप YouTube Music पर गाने सुनते हैं, लेकिन आपको आवाज साफ नहीं लगती या गानों में पहले जैसी मजेदार साउंड नहीं आती, तो इसकी वजह ऐप की सेटिंग हो सकती है. कई बार फोन और इंटरनेट सही होने के बाद भी गाने की आवाज अच्छी नहीं आती. ऐसे में आपको बस YouTube Music की कुछ सेटिंग बदलनी होगी.

सबसे पहले चेक करें साउंड क्वालिटी

YouTube Music में गाने की आवाज की क्वालिटी बदलने का ऑप्शन मिलता है. अगर यह सेटिंग कम क्वालिटी पर है, तो गाने की आवाज उतनी साफ नहीं आएगी. अच्छी आवाज के लिए आप इसे बेहतर क्वालिटी पर कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले YouTube Music ऐप खोलें. अब अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें. इसके बाद सेटिंग में जाएं. यहां आपको Playback and restrictions का ऑप्शन मिल सकता है. इसमें Audio quality से जुड़ी सेटिंग देखें.

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Wi-Fi और मोबाइल डेटा की सेटिंग अलग हो सकती है

YouTube Music में आप इंटरनेट के हिसाब से भी साउंड क्वालिटी चुन सकते हैं. अगर आप Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर क्वालिटी रख सकते हैं. इससे गाने की आवाज ज्यादा साफ सुनाई दे सकती है. वहीं, अगर आप मोबाइल डेटा से गाने सुनते हैं, तो बहुत ज्यादा क्वालिटी रखने पर ज्यादा इंटरनेट खर्च हो सकता है. इसलिए मोबाइल डेटा के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से क्वालिटी चुनना बेहतर है.

डाउनलोड किए गानों की क्वालिटी भी देखें

अगर आप YouTube Music पर गाने डाउनलोड करके सुनते हैं, तो डाउनलोड क्वालिटी की सेटिंग भी चेक करें. कम क्वालिटी में डाउनलोड किए गए गानों की आवाज उतनी अच्छी नहीं लग सकती. अगर आपके फोन में पर्याप्त जगह है और इंटरनेट की दिक्कत नहीं है, तो आप बेहतर क्वालिटी में गाने डाउनलोड कर सकते हैं.

हर फोन में एक जैसी आवाज नहीं आती

सिर्फ YouTube Music की सेटिंग बदलने से ही आवाज हमेशा बेहतर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. फोन का स्पीकर, ईयरफोन या हेडफोन भी आवाज पर असर डालता है. अगर आपका ईयरफोन खराब है या स्पीकर में धूल जमा है, तो आवाज साफ नहीं आएगी. इसलिए अगर YouTube Music की सेटिंग बदलने के बाद भी आवाज अच्छी नहीं आती, तो अपने ईयरफोन और फोन का स्पीकर भी चेक करें.

छोटी सी सेटिंग से बदल सकता है अनुभव

अगर आपको YouTube Music पर गाने सुनते समय आवाज कम या खराब लग रही है, तो सबसे पहले ऐप की Audio quality सेटिंग चेक करें. सही सेटिंग चुनने के बाद आपको गाने पहले से ज्यादा साफ और अच्छे लग सकते हैं. बस ध्यान रखें कि बेहतर क्वालिटी में इंटरनेट डेटा भी ज्यादा खर्च हो सकता है.

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