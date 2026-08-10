Best Refrigerators For Small Family : छोटी फैमिली के लिए सामान खरीदते समय अक्सर यह तय करना मुश्किल होता है कि कम बजट में जरूरत के हिसाब से सही चीज कैसे चुनी जाए. खासकर जब बात फ्रिज की हो, तो ऐसा मॉडल चाहिए जो ज्यादा जगह न घेरे, रोजमर्रा का सामान आसानी से रख सके और कीमत भी बजट में रहे. अगर आपके परिवार में सिर्फ 1 या 2 लोग हैं और आप नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो 10 हजार रुपये के बजट में भी कई ऑप्शन मिल सकते हैं. ऑनलाइन मार्केट में अलग-अलग ब्रांड के छोटे और सिंगल-डोर फ्रिज मौजूद हैं, जिनमें जरूरत के हिसाब से कई जरूरी फीचर्स भी मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि 2 लोगों की फैमिली के 10 हजार के अंदर आने वाले फ्रिज कौन से हैं.

2 लोगों की फैमिली के 10 हजार के अंदर आने वाले फ्रिज कौन से हैं?

1. Haier 50 लीटर मिनी फ्रिज - छोटी फैमिली, स्टूडेंट्स या ऑफिस के लिए Haier का 50 लीटर 2 स्टार मिनी बार फ्रिज एक ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 9 हजार से 10 हजार रुपये के बीच है. इसमें छोटा फ्रीजर बॉक्स और LED लाइट मिलती है. अगर आपको मुख्य रूप से पानी, दूध और थोड़ी मात्रा में सामान रखना है, तो यह कॉम्पैक्ट फ्रिज काम आ सकता है.

2. Blue Star 45-47 लीटर मिनी फ्रिज - Blue Star का 45 या 47 लीटर का मिनी फ्रिज भी छोटे स्पेस के लिए ऑप्शन है. इसकी कीमत करीब 7,700 से 9,300 रुपये के बीच है. इसमें रिवर्सिबल डोर और अच्छी कूलिंग की सुविधा मिलती है.

3. MarQ का 90 लीटर सिंगल-डोर फ्रिज - MarQ Flipkart का अपना ब्रांड है. इसका 90 लीटर सिंगल-डोर फ्रिज करीब 8,900 से 9,500 रुपये की कीमत में उपलब्ध हो सकता है. इसमें डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, 1 स्टार एनर्जी रेटिंग, सुपर चिल जोन और टफंड ग्लास शेल्फ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस पर 1 साल की प्रोडक्ट और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी दी जाती है.

4. Haier 165 लीटर फ्रिज - अगर आपको मिनी फ्रिज से ज्यादा जगह चाहिए, तो Haier का 165 लीटर सिंगल-डोर मॉडल भी ऑप्शन है. इसमें डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी और नॉर्मल कंप्रेसर मिलता है. इस पर 1 साल की प्रोडक्ट और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी दी जाती है. इसकी कीमत 10 हजार के अंदर है, हालांकि SBI कार्ड से खरीदारी पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है.

यह भी पढ़ें - क्या आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं सालों पुरानी SIM? जानिए कब बदल लेना चाहिए

80 से 180 लीटर तक के फ्रिज भी ऑप्शन

2 लोगों की फैमिली के लिए 80 से 165 लीटर तक के फ्रिज यूजफुल माने जाते हैं. वहीं अगर सिर्फ पानी, दूध और थोड़ी सब्जियां रखनी हैं, तो 45 से 90 लीटर का मिनी फ्रिज भी सही हो सकता है. साथ ही रोजाना का खाना और ज्यादा सामान रखना है, तो 165 से 180 लीटर का सिंगल-डोर फ्रिज बेहतर ऑप्शन रहेगा. ऑनलाइन सेल और बैंक ऑफर के दौरान 165 से 180 लीटर वाले कुछ मॉडल 9,500 से 10,000 रुपये के आसपास भी मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें - ChatGPT या Claude? दोनों में क्या है फर्क, जानें किसे इस्तेमाल करना आसान