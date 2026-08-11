मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?

चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?

Typhoon Dolphin Storm: चीन में टाइफून डॉल्फिन का कहर बढ़ता जा रहा है. ये तूफान चीन में तबाही मचा रहा है. इसकी वजह से कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है और कई निर्माण कार्यों को भी रोक दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Aug 2026 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

चीन के मध्य क्षेत्र में स्थित हुबेई में भीषण समुद्री तूफान 'डॉल्फिन' का असर गहराता जा रहा है. मंगलवार को तूफान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के साथ ही प्रशासन ने कई पर्यटन स्थलों (Tourist Spots) को बंद कर दिया है और निर्माण कार्यों को रोक दिया है. मौसम विशेषज्ञों ने प्रांत के उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है.

यह इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है. समुद्र में लगभग 3,728 मील (6,000 किलोमीटर) का सफर तय करने के बाद इस तूफान ने वीकेंड में चीन के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी. अपने साथ विशाल बादलों का घेरा लाते हुए इसने तटीय क्षेत्रों को पानी-पानी कर दिया है.

11 लोगों की गई जान
लगभग 5.8 करोड़ की आबादी वाला हुबेई प्रांत कारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन का बड़ा केंद्र है. हाल ही में यहां 'मायसक' (Maysak) तूफान के बाद दो दुर्लभ बवंडर (Tornadoes) भी आए थे, जिनमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई थी. राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने भारी बारिश के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा दर्शाने वाला ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आशंका है कि हुबेई के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में 24 घंटे के भीतर 250 मिमी तक बारिश हो सकती है.

यहां जारी हुआ येलो अलर्ट
बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए शियांगयांग, हुआंगगांग और सुइझोऊ जैसे शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इचांग स्थित प्रसिद्ध 'थ्री गॉर्ज्स डैम' (Three Gorges Dam) सहित कई पर्यटन स्थल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं. इसके अलावा, क्षेत्र में चल रही 107 प्रमुख राजमार्ग और जलमार्ग निर्माण परियोजनाओं में से 26 जोखिम भरी परियोजनाओं को रोक दिया गया है.

बीजिंग में भी मंडराया खतरा
मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब तूफान की हवाएं हुबेई के पश्चिमी पहाड़ों से टकराएंगी तो बारिश का असर कई गुना बढ़ जाएगा. पड़ोसी हेनान प्रांत में बाढ़ की आशंका के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है.

बीजिंग में इमरजेंसी
हुबेई से 1,000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी बीजिंग में भी तूफान का असर देखने को मिलेगा. शहर के चार बाहरी इलाकों में लेवल-1 इमरजेंसी लागू कर दी गई है. मंगलवार रात से अगले 24 घंटों में बीजिंग में पूरे साल की एक-तिहाई से अधिक बारिश होने का अनुमान है.

जापान में भी अलर्ट
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि तूफान 'चान-होम' (Chan-hom) मंगलवार को देश के मुख्य भूभाग की ओर बढ़ सकता है, जिससे वहां भूस्खलन और तेज हवाओं का खतरा बन गया है.

ये भी पढ़ें: NDA की बैठक में PM मोदी के हाथों में तिरंगा, वंते मातरम् के लगे नारे, वीडियो वायरल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
CHINA Typhoon Dolphin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
PoK में बहिष्कार के बीच बाग-हवेली की चार सीटों पर मतदान, कई बूथों पर नहीं पड़ा एक भी वोट
विश्व
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
'हर मौत की कीमत चुकाए तेहरान', ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान से मांगा मुआवजा
Advertisement

वीडियोज

Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
आकाश आनंद पर दिखा मायावती की नसीहतों का असर... तेवर वही, अंदाज नया
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने किलो के बैट से खेलते हैं खिलाड़ी?
बॉलीवुड
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
इंडिया
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
जनवरी में होनी थी शादी, ट्रेकिंग से गायब हुआ IIT इंजीनियर, तलाश में जुटे 100 लोग
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रैवल
Monsoon Picnic Safety Tips: मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
मानसून पिकनिक पर जा रहे हैं? बच्चों को जरूर बताएं ये पांच सेफ्टी टिप्स
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
दिल्ली के स्कूलों में रोजाना 30 मिनट अनिवार्य रीडिंग, लंच ब्रेक में भी खुली रहेगी लाइब्रेरी 
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
ABP NEWS
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
भोलेनाथ के भक्तों को फ़िज़ी एप्पल ड्रिंक परोसी गई, भक्ति भी अब मॉडर्न हो गई है।
ABP NEWS
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विरोध-प्रदर्शनों के बाद देवेंद्र महतो को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ABP NEWS
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
चिराग पासवान सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में शामिल हुए।
Embed widget