Space से कैसे ली जाती है फोटो? जानें किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल

जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि सैटेलाइट का सेंसर कितनी बारीकी से धरती के सर्फेस को रिकॉर्ड कर सकता है. इसे समझने के लिए Spatial Resolution जरूरी है. हाई spatial resolution का मतलब है कि फोटो में छोटी-छोटी चीजों को भी अलग-अलग पहचाना जा सकता है. वहीं, कम resolution वाली फोटो में ज्यादा बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है लेकिन छोटी चीजों की जानकारी साफ तरीके से नहीं मिल पाती है. इसके अलावा सैटेलाइट की स्थिति, सेंसर की ताकत, मौसम और फोटो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी भी रिजल्ट्स पर असर डालती हैं.