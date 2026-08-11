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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग

बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग

Pakistan ODI Captain: बाबर आजम कुछ दिन पहले ही दोबारा टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं. अब वनडे टीम की कप्तानी भी उन्हीं को सौंपी जा सकती है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 11 Aug 2026 12:36 PM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी को लेकर हलचल तेज हो गई है. टेस्ट कप्तानी बाबर आजम को सौंपने के बाद अब उन्हें वनडे की कमान देने की चर्चा चल रही है. ऐसे में मौजूदा वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कप्तानी उनके पास ही है.

शाहीन ने दिया सीधा जवाब

वनडे कप्तानी को लेकर जब शाहीन से सवाल पूछा गया कि क्या कोच माइक हेसन और मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "अभी तक मैं पाकिस्तान का वनडे कप्तान हूं." शाहीन के इस जवाब से साफ है कि उन्हें कप्तानी में बदलाव की किसी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्तर पर बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने की चर्चा जरूर चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबर ने टेस्ट कप्तानी संभालने के लिए यह शर्त रखी थी कि आगे चलकर उन्हें सभी फॉर्मेट की कमान दी जाए.

बाबर को मिल सकती है तीनों फॉर्मेट की कमान

बताया जा रहा है कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर के प्रदर्शन और टीम के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा. अगर पाकिस्तान इन दौरों पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो बाबर को वनडे कप्तानी भी सौंपने का फैसला हो सकता है.

बाबर इससे पहले पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम को लगातार अच्छे नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी. अब एक बार फिर उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की चर्चा ने पाकिस्तान क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है.

शाहीन की कप्तानी पर भी सवाल

शाहीन को पिछले साल अक्टूबर में वनडे कप्तान बनाया गया था. उन्हें मोहम्मद रिजवान की जगह यह जिम्मेदारी मिली थी. रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दौर से बाहर हो गया था और इसके बाद टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

शाहीन ने अपनी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स को पीएसएल की तीन ट्रॉफियां जिताई हैं. इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान बदलने की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं. यही वजह है कि शाहीन की वनडे कप्तानी को लेकर भी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है.

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वर्ल्ड कप से पहले बड़ा फैसला संभव

पाकिस्तान के सामने अगले साल होने वाला वनडे वर्ल्ड कप बड़ा लक्ष्य है. इससे पहले टीम को कई अहम सीरीज खेलनी हैं. ऐसे में PCB जल्द ही कप्तानी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है. अगर बाबर को वनडे की कमान मिलती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बाबर और शाहीन की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज होना तय है. फिलहाल शाहीन का बयान यही बताता है कि कागज पर वनडे कप्तानी अभी भी उनके पास है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 11 Aug 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
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