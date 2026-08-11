बाबरआजम और शाहीन अफरीदी आमने-सामने? वनडे कप्तानी पर छिड़ी जंग

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी को लेकर हलचल तेज हो गई है. टेस्ट कप्तानी बाबर आजम को सौंपने के बाद अब उन्हें वनडे की कमान देने की चर्चा चल रही है. ऐसे में मौजूदा वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कप्तानी उनके पास ही है.

शाहीन ने दिया सीधा जवाब

वनडे कप्तानी को लेकर जब शाहीन से सवाल पूछा गया कि क्या कोच माइक हेसन और मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "अभी तक मैं पाकिस्तान का वनडे कप्तान हूं." शाहीन के इस जवाब से साफ है कि उन्हें कप्तानी में बदलाव की किसी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्तर पर बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने की चर्चा जरूर चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबर ने टेस्ट कप्तानी संभालने के लिए यह शर्त रखी थी कि आगे चलकर उन्हें सभी फॉर्मेट की कमान दी जाए.

बाबर को मिल सकती है तीनों फॉर्मेट की कमान

बताया जा रहा है कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर के प्रदर्शन और टीम के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा. अगर पाकिस्तान इन दौरों पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो बाबर को वनडे कप्तानी भी सौंपने का फैसला हो सकता है.

बाबर इससे पहले पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम को लगातार अच्छे नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें कप्तानी छोड़नी पड़ी थी. अब एक बार फिर उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देने की चर्चा ने पाकिस्तान क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है.

शाहीन की कप्तानी पर भी सवाल

शाहीन को पिछले साल अक्टूबर में वनडे कप्तान बनाया गया था. उन्हें मोहम्मद रिजवान की जगह यह जिम्मेदारी मिली थी. रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले दौर से बाहर हो गया था और इसके बाद टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ भी सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.

शाहीन ने अपनी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स को पीएसएल की तीन ट्रॉफियां जिताई हैं. इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान बदलने की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं. यही वजह है कि शाहीन की वनडे कप्तानी को लेकर भी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है.

यह भी पढ़ें: अजिंक्य रहाणे की रिटायरमेंट पर चौंक गए थे सचिन तेंदुलकर, हुआ बड़ा खुलासा

वर्ल्ड कप से पहले बड़ा फैसला संभव

पाकिस्तान के सामने अगले साल होने वाला वनडे वर्ल्ड कप बड़ा लक्ष्य है. इससे पहले टीम को कई अहम सीरीज खेलनी हैं. ऐसे में PCB जल्द ही कप्तानी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है. अगर बाबर को वनडे की कमान मिलती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बाबर और शाहीन की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज होना तय है. फिलहाल शाहीन का बयान यही बताता है कि कागज पर वनडे कप्तानी अभी भी उनके पास है.

यह भी पढ़ें:

CSK-MI समेत 5 टीमों को चाहिए हार्दिक पांड्या, जानें कौन किस हद तक जाने को तैयार?