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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाFact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच

Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 किमी अंदर तक घुस गया है. जानिए क्या है इस वीडियो का सच.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को भारतीय नाम के तहत आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 किमी तक अंदर तक घुस आया है. वीडियो में एक शख्स सेल्फी कैमरे से सब रिकॉर्ड करता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो में कुछ सैनिक आपस में बहस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, इस वायरल दावे का फैक्ट चेक करके आपको सच्चाई बताते हैं.

क्या है सच्चाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो पुराना है और इसे हालिया घटने से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. पीआईबी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया है कि ये वीडियो भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से जुड़ा पुराना वीडियो है.

पीआईबी के मुताबिक ये घटना हाल की नहीं है. फिर भी लोग इसे नए संदर्भ में जोड़कर शेयर कर रहे हैं. जिससे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में दिखाई गई घटना हाल ही की है.

भ्रामक सामग्री से सावधान रहे
इस तरह के वीडियो से लोगों को बचने की अपील की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो या फोटो के साथ किए जाने वाले दावों को सत्य नहीं मानना चाहिए. गलत सूचना फैलाने के लिए कई लोग पुरानी फोटोज और वीडियो को नई घटना से जोड़कर शेयर करते हैं. इसलिए किसी भी तरह के वीडियो या फोटो पर बिना सच्चाई जाने विश्वास नहीं करना चाहिए.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीनी घुसपैठ की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा है कि भारत-चीन की सीमाओं के पास रहने वाले लोगों की चिंताएं सुनना और जमीन पर चाकर उनकी सच्चाई जानना भी जरुरी है.

ये भी पढ़ें: अभिजीत दीपके ने देवेंद्र महतो से की बात, 'अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस ने...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Aug 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH Chinese Army Fact Check
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