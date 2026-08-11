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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDenmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल

Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल

डेनमार्क की डिजिटल क्रिएटर एमा होल्म ने भारत की पहली स्लीपर ट्रेन यात्रा का अनुभव साझा किया. टिकट और सीट की परेशानी के बाद उन्हें बर्थ मिली और ट्रेन का माहौल उन्हें यादगार लगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 11 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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Denmark Woman In India Sleeper Train: भारतीय ट्रेनों में सफर करना हर किसी के लिए आम नहीं है. वहीं, जब बात खासकर जनरल बोगी या स्लीपर कोच की हो. यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेनें ऊपर से चाय-समोसे बेचने वालों की आवाजाही किसी के लिए भी सफर को चुनौती भरा बना सकती है. ऐसे में जब कोई विदेशी ऐसी ट्रेनों में सफर करे तो उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग हो सकता है. 

डेनमार्क की डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एमा होल्म ने भारत में अपनी पहली स्लीपर ट्रेन यात्रा का अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया है. एमा ने बताया कि भारत में ट्रेन की टिकट बुक करने से लेकर ट्रेन में बैठने तक का सफर अपने आप में एक अलग अनुभव था. उनके साथ दो और लोग यात्रा कर रहे थे. टिकट बुक होने के बावजूद शुरुआत में तीनों में से सिर्फ एक टिकट कन्फर्म हो पाया. इसके बाद जो हुआ, उसने उनके ट्रेन सफर को और यादगार बना दिया.

शुरू हुई सीट की कहानी

तीन यात्रियों के लिए शुरुआत में मिली सिर्फ एक सीट एमा के मुताबिक, ट्रेन में चढ़ने के बाद शुरुआती कई घंटों तक उन्हें और उनके दोनों साथियों को एक ही तंग सीट पर साथ बैठना पड़ा. रात का लंबा सफर होने की वजह से यह हालात उनके लिए आसान नहीं थी. हालांकि, कुछ समय बाद हालात बदल गए. सोने का समय आने पर उन्हें दो और बर्थ मिल गईं. इसके बाद तीनों यात्रियों को आराम करने के लिए अलग-अलग जगह मिल सकी.

यादगार बन गया सफर

एमा और उनके दोस्तों के लिए यात्रा की शुरुआत सीट को लेकर परेशानी से हुई, लेकिन बाद में उन्हें सोने के लिए बर्थ मिल गईं. इसके साथ ही ट्रेन के अंदर का माहौल और नए अनुभव उनके सफर का हिस्सा बन गए. उन्होंने अपने अनुभव को चुनौतीपूर्ण, थोड़ा बिखरा हुआ लेकिन यादगार बताया. उनके मुताबिक, भारत की स्लीपर ट्रेन यात्रा ऐसी थी जिसे वह और उनके दोस्त लंबे समय तक नहीं भूलेंगे. इस अनुभव की खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ ट्रेन की सुविधाओं की बात नहीं की, बल्कि टिकट की प्रतीक्षा सूची, सीट की परेशानी और बाद में मिली बर्थ से लेकर ट्रेन के पूरे माहौल को अपनी सफर का हिस्सा बताया. उनकी नजर में यही उतार चढ़ाव इस सफर को यादगार बनाने वाले अनुभव बन गए.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

इस सफर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मजेदार अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “अगली बार कृपया अच्छे बजट के साथ आइए, धन्यवाद” . वहीं दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, पहले एसी राजधानी एक्सप्रेस आजमाइए. एक यूजर ने उन्हें गरीब पर्यटक कहा, जबकि दूसरे ने लिखा, “अगर आपके पास 10 डॉलर हैं, तो भारत मत आइए”. एक अन्य यूजर ने “बजट वाला पर्यटक” लिखकर मजाक किया. वहीं एक यूजर ने कहा, “भारत मत आइए अगर आप इसका खर्च नहीं उठा सकते.

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Published at : 11 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
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