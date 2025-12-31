हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीडार्क मोड से नहीं बढ़ती बैटरी? ये 3 चौंकाने वाली वजहें जानकर आप खुद छोड़ देंगे इसका इस्तेमाल

डार्क मोड से नहीं बढ़ती बैटरी? ये 3 चौंकाने वाली वजहें जानकर आप खुद छोड़ देंगे इसका इस्तेमाल

Dark Mode: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में डार्क मोड दिया जाता है और बड़ी संख्या में यूजर्स इसे यह सोचकर ऑन रखते हैं कि इससे बैटरी बचेगी और आंखों पर जोर कम पड़ेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Dark Mode: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में डार्क मोड दिया जाता है और बड़ी संख्या में यूजर्स इसे यह सोचकर ऑन रखते हैं कि इससे बैटरी बचेगी और आंखों पर जोर कम पड़ेगा.

आजकल लगभग हर स्मार्टफोन में डार्क मोड दिया जाता है और बड़ी संख्या में यूजर्स इसे यह सोचकर ऑन रखते हैं कि इससे बैटरी बचेगी और आंखों पर जोर कम पड़ेगा. पहली नजर में डार्क स्क्रीन आंखों को सुकून देती है क्योंकि तेज रोशनी नहीं चुभती. यही वजह है कि लोगों को लगता है कि कम ब्राइटनेस के कारण फोन की बैटरी भी कम खर्च होगी. लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है.

1/5
मेक यूज ऑफ की रिपोर्ट के मुताबिक, असल में डार्क मोड को लेकर सबसे बड़ा भ्रम OLED डिस्प्ले से जुड़ा है. माना जाता है कि काले पिक्सल बंद हो जाते हैं और बिजली की खपत नहीं करते. यह बात तब सही होती है जब स्क्रीन पर पूरी तरह गहरा काला रंग इस्तेमाल किया जाए.
मेक यूज ऑफ की रिपोर्ट के मुताबिक, असल में डार्क मोड को लेकर सबसे बड़ा भ्रम OLED डिस्प्ले से जुड़ा है. माना जाता है कि काले पिक्सल बंद हो जाते हैं और बिजली की खपत नहीं करते. यह बात तब सही होती है जब स्क्रीन पर पूरी तरह गहरा काला रंग इस्तेमाल किया जाए.
2/5
ज्यादातर ऐप्स और सिस्टम डार्क मोड में असली काले रंग की जगह डार्क ग्रे शेड्स का इस्तेमाल करते हैं. ग्रे पिक्सल भी पावर लेते हैं, ऐसे में बैटरी बचत उतनी नहीं होती जितनी लोग उम्मीद करते हैं. यानी डार्क मोड हर स्थिति में बैटरी सेवर नहीं बन पाता.
ज्यादातर ऐप्स और सिस्टम डार्क मोड में असली काले रंग की जगह डार्क ग्रे शेड्स का इस्तेमाल करते हैं. ग्रे पिक्सल भी पावर लेते हैं, ऐसे में बैटरी बचत उतनी नहीं होती जितनी लोग उम्मीद करते हैं. यानी डार्क मोड हर स्थिति में बैटरी सेवर नहीं बन पाता.
Published at : 31 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Tags :
Dark Mode Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे और धुंध की चपेट में राजधानी दिल्ली, सड़कों की रफ्तार थमी, कई ट्रेनें लेट | AQI
Delhi Fog: दमघोंटू प्रदूषण और गहरे कोहरे ने बढ़ाई दिल्लीवासियों की मुश्किलें | Breaking | Pollution
Noida Accident: नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर | Breaking | UP |ABP News
Amit Shah के West Bengal दौरे का आखिरी दिन, सांसदों के साथ करेंगे बैठक | Breaking
आज नहीं डिलीवर होंगे Online Order, हड़ताल पर Zomato, Swiggy समेत कई प्लेटफॉर्म के डिलीवरी कर्मचारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
आज नहीं होगी स्विगी, जोमैटो, जैप्टो और ब्लिंकइट पर डिलिवरी, कैसे मनेगा नए साल का जश्न, ये रही बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पर भड़के मौलाना, बोले- 'शरीयत की नजर में गुनहगार'
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
क्रिकेट
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ग्लेन फिलिप्स ने खेला ये अद्भुत शॉट, जानिए क्या होता है ‘स्विच कवर ड्राइव’
ओटीटी
New Year 2026: 'द फैमिली मैन 3' से 'क्रिमिनल जस्टिस 4' तक, नए साल पर घर बैठे OTT पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, जानें- कहां हैं अवेलेबल
नए साल पर घर बैठे ओटीटी पर एंजॉय करें ये 10 धमाकेदार सीरीज, यकीन मानिए मजा आ जाएगा
यूटिलिटी
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
2026 में एक भी रुपये का नहीं आएगा बिजली बिल, बस घर में कराना होगा यह छोटा-सा काम
नौकरी
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
राजस्थान फोरेंसिक लैब में होगी इतने पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं आसानी से अप्लाई
जनरल नॉलेज
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
कौन थे नूर खान, जिसके नाम पर बने पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया था तबाह?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget