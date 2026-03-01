हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या पूरी तरह बदल जाएंगे स्मार्टफोन? Honor बना रही है ताश के पत्ते जैसी पतली बैटरी, कैपेसिटी में नहीं होगी कोई कमी

Honor एकदम पतली सिलिकॉन कार्बन बैटरी पर काम कर रही है. ताश के पत्ते जैसी पतली यह बैटरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन लगातार एडवांस होते जा रहे हैं. इन्हें पावर देने के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बैटरी का आकार बढ़ने से फोन का साइज भी बड़ा होगा, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहती. इस स्थिति से बचने के लिए चाइनीज कंपनी Honor एक नया सॉल्यूशन लेकर आने वाली है. कंपनी ने ताश के पत्ते जितनी पतली बैटरी की झलक दिखाई है. यह एकदम पतली सिलिकॉन-कार्बन ब्लेड बैटरी आने वाली समय में पूरी स्मार्टफोन सेगमेंट को बदल सकती है.

टीजर में दिखी यह झलक

एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में Honor ने ताश के पत्ते जितनी पतली बैटरी को दिखाया है. इसमें न सिर्फ बैटरी के अल्ट्रा-थिन प्रोफाइल को दिखाया गया है बल्कि यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि पतली होने के बाद भी इसकी ड्यूरैबिलिटी में कोई कमी नहीं होगी. कंपनी ने इसे लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें सिलिकॉन कंटेट ज्यादा है, जिस कारण इसकी कैपेसिटी 5th जनरेशन सिलिकॉन-कार्बन पैक से ज्यादा होगी. Honor Magic V6 में 5th जनरेशन सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें 25 प्रतिशत ज्यादा सिलिकॉन कंटेट होगा और इसकी कैपेसिटी 6,600mAh हो सकती है.

क्या होती है सिलिकॉन-कार्बन बैटरी?

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी नई तरह की बैटरी सेल है, जो सिलिकॉन एनोड्स के साथ आती है. इसमें एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि यह कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. ट्रेडिशनल लिथियम-आयन बैटरी की बात करें तो इनमें ग्रेफाइट एनोड होते हैं. इनकी एनर्जी डेन्सिटी 250-300 Wh/kg ग्राम होती है, जबकि इनकी तुलना में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 400-500 Wh/kg रेंज के साथ आती है. अभी तक केवल चाइनीज कंपनियां अपने स्मार्टफोन में यह टेक्नोलॉजी यूज करती आई हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सैमसंग भी अपकमिंग गैलेक्सी एस सीरीज के मॉडल में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दे सकती है. हालांकि, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है.

Published at : 01 Mar 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Honor TECH NEWS Silicon-Carbon Battery
टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
OnePlus से लेकर Motorola तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, अभी देखें पूरी लिस्ट
OnePlus से लेकर Motorola तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, अभी देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra में मिला कमाल का प्राइवेसी डिस्प्ले, इस नए फीचर के बारे में ये बातें जान लेना है जरूरी
Galaxy S26 Ultra में मिला कमाल का प्राइवेसी डिस्प्ले, इस नए फीचर के बारे में ये बातें जान लेना है जरूरी
टेक्नोलॉजी
OpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
OpenAI की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! ChatGPT का इस तरह से हो रहा है गलत इस्तेमाल, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग
