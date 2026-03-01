Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से स्मार्टफोन लगातार एडवांस होते जा रहे हैं. इन्हें पावर देने के लिए बड़ी बैटरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन बैटरी का आकार बढ़ने से फोन का साइज भी बड़ा होगा, जो कोई भी कंपनी नहीं चाहती. इस स्थिति से बचने के लिए चाइनीज कंपनी Honor एक नया सॉल्यूशन लेकर आने वाली है. कंपनी ने ताश के पत्ते जितनी पतली बैटरी की झलक दिखाई है. यह एकदम पतली सिलिकॉन-कार्बन ब्लेड बैटरी आने वाली समय में पूरी स्मार्टफोन सेगमेंट को बदल सकती है.

टीजर में दिखी यह झलक

एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में Honor ने ताश के पत्ते जितनी पतली बैटरी को दिखाया है. इसमें न सिर्फ बैटरी के अल्ट्रा-थिन प्रोफाइल को दिखाया गया है बल्कि यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि पतली होने के बाद भी इसकी ड्यूरैबिलिटी में कोई कमी नहीं होगी. कंपनी ने इसे लेकर डिटेल्स शेयर नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें सिलिकॉन कंटेट ज्यादा है, जिस कारण इसकी कैपेसिटी 5th जनरेशन सिलिकॉन-कार्बन पैक से ज्यादा होगी. Honor Magic V6 में 5th जनरेशन सिलिकॉन-कार्बन बैटरी पैक दिया जाएगा, जिसमें 25 प्रतिशत ज्यादा सिलिकॉन कंटेट होगा और इसकी कैपेसिटी 6,600mAh हो सकती है.

क्या होती है सिलिकॉन-कार्बन बैटरी?

सिलिकॉन-कार्बन बैटरी नई तरह की बैटरी सेल है, जो सिलिकॉन एनोड्स के साथ आती है. इसमें एनर्जी डेन्सिटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि यह कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है. ट्रेडिशनल लिथियम-आयन बैटरी की बात करें तो इनमें ग्रेफाइट एनोड होते हैं. इनकी एनर्जी डेन्सिटी 250-300 Wh/kg ग्राम होती है, जबकि इनकी तुलना में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 400-500 Wh/kg रेंज के साथ आती है. अभी तक केवल चाइनीज कंपनियां अपने स्मार्टफोन में यह टेक्नोलॉजी यूज करती आई हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सैमसंग भी अपकमिंग गैलेक्सी एस सीरीज के मॉडल में सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दे सकती है. हालांकि, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है.

