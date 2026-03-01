हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OnePlus से लेकर Motorola तक! ये हैं 30 हजार रुपये की रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन, अभी देखें पूरी लिस्ट

Best Smartphones Under 30K: भारत में 30 हजार रुपये से कम कीमत वाला स्मार्टफोन सेगमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Best Smartphones Under 30K: भारत में 30 हजार रुपये से कम कीमत वाला स्मार्टफोन सेगमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो चुका है. इस रेंज में अब वही फीचर्स मिल रहे हैं जो कभी सिर्फ प्रीमियम फोन में देखे जाते थे. तेज प्रोसेसर, हाई रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और एडवांस कैमरा सिस्टम आज खरीदारों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है. अगर आप गेमिंग, फोटोग्राफी, लंबी बैटरी लाइफ या क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव चाहते हैं तो इस बजट में बेहतरीन डिवाइस मिल जाएंगे.

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Pro में MediaTek Dimensity 8350 Extreme चिपसेट और 6.7 इंच का 1.5K POLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है. 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ इसका स्क्रीन अनुभव काफी प्रीमियम लगता है.

फोन में 50MP प्राइमरी, 50MP अल्ट्रावाइड और 10MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. 6,000mAh बैटरी लंबा बैकअप देती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है. इसकी कीमत करीब 29,999 रुपये है.

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G 6.83 इंच के CrystalRes AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर है जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है.

इसका सबसे बड़ा आकर्षण 200MP का प्राइमरी कैमरा है जो डिटेल्ड फोटोग्राफी के लिए शानदार है. 6,580mAh बैटरी पूरे दिन का बैकअप देती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 29,999 रुपये है.

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro में 6.77 इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहद स्मूद अनुभव देता है. इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जो रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए पर्याप्त ताकत प्रदान करता है.

कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का OIS सपोर्ट वाला प्राइमरी सेंसर, 50MP टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. 5,000mAh बैटरी 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसकी कीमत लगभग 27,999 रुपये के आसपास है.

Vivo T4 Pro 5G

Vivo T4 Pro 5G में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 12GB तक RAM मिलती है. 6.77 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले स्मूद विजुअल अनुभव देता है. फोन में ड्यूल 50MP कैमरा सेटअप और 32MP फ्रंट कैमरा है. 6,500mAh बैटरी के साथ 90W फास्ट चार्जिंग इसे पावर यूजर्स के लिए खास बनाती है. इसकी कीमत करीब 29,874 रुपये है.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5 6.77 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर दिया गया है जो डेली यूज और गेमिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन करता है.

फोन में 50MP प्राइमरी, 8MP अल्ट्रावाइड और 16MP फ्रंट कैमरा है. 7,100mAh की बड़ी बैटरी और 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग इसे खास बनाती है. इसकी कीमत Amazon पर लगभग 24,999 रुपये से शुरू होती है.

अब इस देश में लगने वाला है सोशल मीडिया पर ताला! 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे एक्सेस

Published at : 01 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Embed widget