Instagram पर 10 करोड़ फॉलोअर्स होने पर कितने पैसे मिलते हैं? जानिए क्या है पूरा जोड़-गणित

Instagram: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया सिर्फ लोकप्रियता का माध्यम नहीं रहा बल्कि यह कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. खासकर Instagram पर जिन क्रिएटर्स या सेलिब्रिटीज के करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं उनकी आमदनी का आंकड़ा अक्सर लोगों को चौंका देता है. लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी के 10 करोड़ यानी 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उसे आखिर कितने पैसे मिलते हैं?
फॉलोअर्स नहीं, एंगेजमेंट तय करती है कमाई
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कमाई केवल फॉलोअर्स की संख्या पर निर्भर नहीं करती. ब्रांड्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और व्यूज़ आ रहे हैं. इसे एंगेजमेंट रेट कहा जाता है.
अगर किसी अकाउंट के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं और उसकी एंगेजमेंट मजबूत है तो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 5 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक की डील संभव है. हालांकि यह आंकड़ा प्रोफाइल, कैटेगरी, ऑडियंस लोकेशन और ब्रांड वैल्यू पर निर्भर करता है.
कमाई के अलग-अलग रास्ते
Instagram से कमाई सिर्फ ब्रांड प्रमोशन तक सीमित नहीं है. बड़े अकाउंट्स के लिए कमाई के कई स्रोत होते हैं.
- ब्रांड एंडोर्समेंट और पेड पोस्ट
- रिल्स और वीडियो पर एड रेवेन्यू
- एफिलिएट मार्केटिंग
- खुद के प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज की बिक्री
- पेड सब्सक्रिप्शन और एक्सक्लूसिव कंटेंट
यदि किसी बड़े क्रिएटर के 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं तो सालाना कमाई सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है खासकर अगर वह ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो.
सेलिब्रिटी बनाम कंटेंट क्रिएटर
बॉलीवुड स्टार, इंटरनेशनल एथलीट या बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनकी प्रति पोस्ट फीस आम क्रिएटर से कई गुना ज्यादा होती है. उदाहरण के तौर पर, दुनिया के टॉप सेलेब्रिटी एक पोस्ट के लिए करोड़ों डॉलर तक चार्ज करते हैं. भारत में भी कई बड़े सितारे और क्रिकेटर Instagram के जरिए बड़ी कमाई कर रहे हैं.
क्या सिर्फ फॉलोअर्स से अमीर बनना संभव है?
सच यह है कि 10 करोड़ फॉलोअर्स होना एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन असली कमाई कंटेंट की गुणवत्ता, ब्रांड इमेज और दर्शकों के भरोसे पर निर्भर करती है. अगर ऑडियंस असली और एक्टिव है तो Instagram कमाई का सोने की खान साबित हो सकता है.
