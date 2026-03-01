ईरान-इजरायल या मिडिल ईस्ट में फंसा है कोई अपना, इन नंबरों पर फोन कर पहुंचा सकते हैं मदद

Middle East Helpline Numbers: मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में है. इजरायल और अमेरिका ने शनिवार दोपहर ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए. जिनके बाद राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लगातार धमाके सुनाई दिए. सायरन बज रहे हैं और लोग घरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं.

इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का खात्मा हो चुका है. उनकी मौत ने क्षेत्रीय राजनीति को झकझोर दिया है और हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं. अमेरिका ने भी हमलों की पुष्टि की है. अगर आपका कोई अपना ईरान या इजरायल या फिर मिडिल ईस्ट में फंसा है. तो इन नंबर्स पर काॅल करके मांग सकते हैं मदद.

ईरान में हालात खराब

ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं. इजरायल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई के बाद तेहरान समेत कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. सड़कों पर सन्नाटा है और सुरक्षा अलर्ट हाई लेवल पर है.

फंसे भारतीयों ऐसे मांगे मदद

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीयों को घरों के अंदर रहने, गैर जरूरी आवाजाही से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359 पर कॉल कर सकते हैं. यह नंबर खास तौर पर ईरान में फंसे भारतीयों के लिए जारी किए गए हैं.

इजरायल में फंसे भारतीयों के लिए नंबर्स

इजरायल में भी हालात सामान्य नहीं हैं. हमलों की पुष्टि करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकसद अमेरिकियों को खतरों से बचाना है. जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अस्तित्व की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया. इस बयान के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है. तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भी वहां रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

सभी को शेल्टर के पास रहने सायरन बजते ही सुरक्षित जगह पर जाने और आसपास के सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखने को कहा गया है. जरूरत पड़ने पर +972-54-7520711 और +972-54-2428378 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा cons1.telaviv@mea.gov.in पर ईमेल भी किया जा सकता है.

