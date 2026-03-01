हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो

वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो

IND vs WI Super-8: भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सुपर-8 के मुकाबले से पहले कुछ भारतीय खिलाड़ी मंदिर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Mar 2026 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आज यानी रविवार (01 मार्च) को शाम में 7 बजे से भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला खेला जाएगा. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिहाज से यह 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय खिलाड़ी भगवान आशीर्वाद लेने पहुंचे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव मैच से पहले कोलकाता में स्थित कालीघाट काली मंदिर पहुंचे. इस दौरान सूर्या के साथ उनकी वाइफ देविशा शेट्टी भी नजर आईं. 

भारत-वेस्टइंडीज मैच में जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में

बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी. ग्रुप-1 में दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है. वहीं जिम्बाब्वे एलिमिनेट हो चुकी है. सेमीफाइनल की जंग भारत और वेस्टइंडीज में ही बाकी है. दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेल लिए हैं, जिसमें 1-1 जीत हासिल करके 2-2 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं. 

अब एक दूसरे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीतने वाली टीम 4 पॉइंट्स पूरे करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाती है.  

अफ्रीका के खिलाफ मिली दोनों को हार 

बताते चलें कि भारत और वेस्टइंडीज की टीमों को सुपर-8 के एक-एक मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है. वहीं दोनों ने अपना एक-एक मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता है. इस लिहाज से दोनों टीमें काफी हद तक एक समान दिख रही हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि एक दूसरे के सामने कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है. 

मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह.

मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्डे/अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

 

यह भी पढ़ें: IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?

Published at : 01 Mar 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
IND Vs WI T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup Kali Temple Kolkata
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, देखें वीडियो
वेस्टइंडीज के खिलाफ 'वर्चुअल क्वार्टर फाइनल' से पहले मंदिर पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ जीतकर भी पाकिस्तान हुआ सेमीफाइनल से बाहर, अब टीम इंडिया का क्या होगा?
श्रीलंका के खिलाफ जीतकर भी पाकिस्तान हुआ सेमीफाइनल से बाहर, अब टीम इंडिया का क्या होगा?
क्रिकेट
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बराबर प्वाइंट्स, फिर क्यों सेमीफाइनल में नहीं गई सलमान आगा की टीम? जानें नियम
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बराबर प्वाइंट्स, फिर क्यों सेमीफाइनल में नहीं गई सलमान आगा की टीम?
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget