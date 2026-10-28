Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra, ऐसे करेंगे सर्च तो सबसे कम दिखेगा फोन का दाम

अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra, ऐसे करेंगे सर्च तो सबसे कम दिखेगा फोन का दाम

अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और Myntra पर नया फोन देखते वक्त ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती करते हैं. जिससे वही फोन उन्हें हजारों रुपये महंगा दिखता है. यह तरीके आजमाएं मिलेगा फोन को सबसे सस्ते दाम.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 28 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑनलाइन शॉपिंग में डायनामिक प्राइसिंग से कीमतें बदलती हैं।
  • गुप्त मोड, कैश क्लियर कर कम कीमत पता करें।
  • प्राइस ट्रैकर नकली छूट पहचानने और इतिहास देखने में सहायक।
  • कार्ट में छोड़कर, बैंक ऑफर व सही समय का ध्यान रखें।

आज के वक्त में अगर किसी को नया फोन खरीदना हो तो वह मार्केट जाने के वजह है ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं. ऑनलाइन खरीदारी में यह चीज अच्छी होती है कि वहां आप एक फोन को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से चेक कर सकते हैं और उसकी कीमत कंपेयर कर सकते हैं.  कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फोन से किसी मोबाइल का दाम देखते हैं तो वह महंगा दिखता है. लेकिन वही चीज आपके दोस्त के फोन में सस्ती नजर आती है.

दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स का एल्गोरिदम आपकी सर्च हिस्ट्री और फोन के मॉडल को ट्रैक करके कीमतें तय करता है. इसे डायनेमिक प्राइसिंग कहते हैं. अगर आप भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra से शॉपिंग करते वक्त एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहते. तो आपको सर्च करने का अपना पुराना तरीका बदलिए. नए तरीके अपनाकर आप  सबसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं और हजारों रुपये बचा सकते हैं. चलिए बताते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के यह सीक्रेट तरीके.

Incognito मोड और Cache क्लियर से Price कम

जब भी आप किसी शॉपिंग App या फिर Website पर बार-बार एक ही फोन सर्च करते हैं. तो वेबसाइट समझ जाती है कि आपको उस फोन की सख्त जरूरत है. ऐसे में एल्गोरिदम उस प्रोडक्ट का दाम थोड़ा बढ़ा देता है और उस पर मिलने वाला डिस्काउंट कम कर देता है. इस चालाकी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो मोड यानी प्राइवेट विंडो का इस्तेमाल करें. 

प्राइवेट मोड में आपकी सर्च हिस्ट्री और कुकीज सेव नहीं होतीं जिससे शॉपिंग साइट को पता नहीं चलता कि आप पुराने कस्टमर हैं या बार-बार वही फोन देख रहे हैं. इसके अलावा अगर आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शॉपिंग करने से पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप का Cache डेटा क्लियर कर दें. iPhone यूजर्स की तुलना में सस्ते एंड्रॉयड फोन से सर्च करने पर भी कई बार कीमतें कम दिखती हैं. इसलिए खरीदने से पहले घर के किसी दूसरे फोन से भी कीमत जरूर चेक करें.


अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra, ऐसे करेंगे सर्च तो सबसे कम दिखेगा फोन का दाम

Price ट्रैकर एक्सटेंशन से पकड़ें Fake डिस्काउंट 

फेस्टिव सेल और स्पेशल ऑफर्स के दौरान ई-कॉमर्स साइट्स अक्सर कीमतों को पहले बढ़ा देती हैं और फिर भारी डिस्काउंट का टैग लगा देती हैं. आम ग्राहक को लगता है कि फोन बहुत सस्ता मिल रहा है. जबकि वह अपनी पुरानी कीमत पर ही बिक रहा होता है. इस झांसे से बचने के लिए आपको Price ट्रैकर टूल्स या फिर क्रोम एक्सटेंशन का सहारा लेना चाहिए. गूगल पर कई ऐसे फ्री टूल्स मौजूद हैं जहां किसी भी फोन का लिंक डालने पर आपको उसके पिछले छह महीने का प्राइस ग्राफ दिख जाता है. 

इससे साफ पता चल जाता है कि उस फोन की सबसे कम कीमत कब थी और अभी जो दाम दिख रहा है वह वाकई सस्ता है भी या नहीं. इन टूल्स में आप Price ड्रॉप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं. जैसे ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra पर आपके पसंदीदा प्रोडक्ट का दाम आपके बजट में आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सही समय पर चौका मार सकेंगे.


अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या Myntra, ऐसे करेंगे सर्च तो सबसे कम दिखेगा फोन का दाम

यह भी पढ़ें: दिवाली पर अपनों को गिफ्ट करें ये शानदार 5G फोन, कम कीमत में मिलेंगे तगड़े फीचर्स

Cart में छोड़कर इंतजार करें और कूपन कोड्स मिलाएं

ऑनलाइन शॉपिंग में जल्दबाजी हमेशा नुकसान करवाती है. अगर आपको कोई फोन या Myntra पर कोई महंगा आउटफिट पसंद आ गया है. तो उसे तुरंत खरीदने के बजाय अपने Cart में ऐड करके छोड़ दें. ई-कॉमर्स कंपनियां अपने कार्ट में पड़े सामान को बिकवाने के लिए काफी बेताब रहती हैं. दो से तीन दिन तक प्रोडक्ट को कार्ट में पड़ा रहने देने पर अक्सर कंपनियां खुद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन या स्पेशल प्राइस ड्रॉप का नोटिफिकेशन भेजती हैं.

इसके अलावा पेमेंट पेज पर जाने से पहले बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और सुपरकॉइन्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल जरूर करें. कई बार प्लेटफॉर्म पर सीधा डिस्काउंट कम होता है. लेकिन किसी खास क्रेडिट कार्ड या EMI ऑप्शन को चुनने पर सीधा 2 से 4 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है. रात के समय या हफ्ते के बीच में यानी मंगलवार और बुधवार को भी अक्सर कीमतें वीकेंड के मुकाबले थोड़ी कम रहती हैं इसलिए सर्च करते वक्त टाइमिंग का भी पूरा ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: 1000 रुपये के अंदर बेस्ट हैं ये ईयरफोन, साउंड क्वालिटी और बेस दोनों जबरदस्त

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Phone Shopping Tips TECH NEWS TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
M6 चिप और AI के साथ Apple के नए MacBook Pro और iMac लॉन्च, जानें कीमत
M6 चिप और AI के साथ Apple के नए MacBook Pro और iMac लॉन्च, जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
कम स्टोरेज वाले Android फोन के लिए Truecaller का नया ऐप, जानें क्या है खास?
कम स्टोरेज वाले Android फोन के लिए Truecaller का नया ऐप, जानें क्या है खास?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर कई ग्रुप संभालना होगा आसान, आ रहा Organizations फीचर
WhatsApp पर कई ग्रुप संभालना होगा आसान, आ रहा Organizations फीचर
टेक्नोलॉजी
दिवाली पर अपनों को गिफ्ट करें ये शानदार 5G फोन, कम कीमत में मिलेंगे तगड़े फीचर्स
दिवाली पर अपनों को गिफ्ट करें ये शानदार 5G फोन, कम कीमत में मिलेंगे तगड़े फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महादेव किसी पार्टी के नहीं', त्रिपुंड तिलक पोस्ट पर शिवराज सिंह चौहान का तंज
'महादेव किसी पार्टी के नहीं', त्रिपुंड तिलक पोस्ट पर शिवराज सिंह चौहान का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: वाराणसी की दूसरी सीट पर भी सपा जीतेगी? अखिलेश के प्रत्याशी बदलेगें काशी का गणित
Live: वाराणसी की दूसरी सीट पर भी सपा जीतेगी? अखिलेश के प्रत्याशी बदलेगें काशी का गणित
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना की 'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'उड़ता तीर' की 5वें दिन घटी कमाई, लेकिन 'पेद्दी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
WPL 2027 ऑक्शन में सबसे महंगे बिक सकते हैं ये 3 खिलाड़ी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की रैली से 3 दिन पहले सपाईयों ने वाराणसी में दिया गिफ्ट, BJP को लगा झटका
अखिलेश यादव की रैली से 3 दिन पहले सपाईयों ने वाराणसी में दिया गिफ्ट, BJP को लगा झटका
विश्व
भारत को खतरा महसूस हुआ तो नतीजे भुगतने होंगे', PAK पहुंचे मुइज्जू को किसने दी चेतावनी
भारत को खतरा महसूस हुआ तो नतीजे भुगतने होंगे', PAK पहुंचे मुइज्जू को किसने दी चेतावनी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget