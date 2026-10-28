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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलKarwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल

Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल

Karwa Chauth Gifts: करवा चौथ पर ज्वेलरी एक ऐसा गिफ्ट है जिसे लंबे समय तक संभालकर रखा जा सकता है. आप उनकी पसंद के हिसाब से ईयररिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट या कोई दूसरी ज्वेलरी चुन सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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Unique And Thoughtful Karwa Chauth Gifts For Her: करवा चौथ सिर्फ व्रत और पूजा का त्योहार नहीं है, बल्कि पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार जताने का भी खास मौका है. इस दिन पत्नी पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को पूजा के बाद चांद देखकर व्रत खोलती है. ऐसे में पति की तरफ से दिया गया एक छोटा सा तोहफा भी इस दिन को और खास बना सकता है.

अगर आप भी सोच रहे हैं कि करवा चौथ पर पत्नी को ऐसा क्या गिफ्ट दें जो उसे पसंद भी आए और उसे देखकर आपके रिश्ते की कोई खास याद भी जुड़ जाए, तो आपके पास कई अच्छे विकल्प हैं. जरूरी नहीं कि गिफ्ट बहुत महंगा हो. पत्नी की पसंद और आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ तोहफा ज्यादा खास हो सकता है.

पत्नी के लिए ज्वेलरी हो सकती है खास

करवा चौथ पर ज्वेलरी एक ऐसा गिफ्ट है जिसे लंबे समय तक संभालकर रखा जा सकता है. आप उनकी पसंद के हिसाब से ईयररिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट या कोई दूसरी ज्वेलरी चुन सकते हैं. अगर आपकी पत्नी रोजाना हल्की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं तो बहुत ज्यादा हैवी डिजाइन के बजाय ऐसा पीस चुनें जिसे वह रोज भी पहन सकें. गिफ्ट चुनते समय उनकी पसंद को ध्यान में रखना सबसे जरूरी है. जो डिजाइन वह अक्सर पहनती हैं, उसी तरह की ज्वेलरी चुनेंगे तो गिफ्ट उनके लिए और खास हो जाएगा.


Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल

पसंदीदा परफ्यूम भी अच्छा विकल्प

अगर आपकी पत्नी को परफ्यूम पसंद है तो उनकी पसंद की खुशबू वाला परफ्यूम एक अच्छा करवा चौथ गिफ्ट हो सकता है. किसी को फ्लोरल खुशबू पसंद आती है तो किसी को फ्रेश, वुडी या मस्की फ्रेगरेंस पसंद होती है. अगर आपको उनकी पसंदीदा खुशबू का नाम नहीं पता तो ऐसा फ्रेगरेंस सेट चुना जा सकता है जिसमें अलग-अलग तरह की खुशबू आजमाने का मौका मिले.

हैंडबैग या टोट बैग

फैशन के साथ इस्तेमाल में आने वाला गिफ्ट देना चाहते हैं तो हैंडबैग अच्छा विकल्प हो सकता है. उनकी जरूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग, शोल्डर बैग या बड़ा टोट बैग चुना जा सकता है. गिफ्ट खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि वह किस तरह के बैग इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. इससे आपका चुना हुआ तोहफा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के काम भी आएगा.


Karwa Chauth Gifts For Wife: करवाचौथ पर पत्नी को क्या दें गिफ्ट? ऐसे लूटें अपने चांद का दिल

साड़ी या फेस्टिव आउटफिट

करवा चौथ पर पत्नी को साड़ी या कोई खूबसूरत फेस्टिव आउटफिट भी गिफ्ट किया जा सकता है. अगर उन्हें त्योहारों पर सजना-संवरना पसंद है तो उनकी पसंद के रंग और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए साड़ी, सूट या कोई एथनिक ड्रेस चुनें. अगर आपको उनकी पसंद का रंग पता है तो उसी रंग का आउटफिट लेना गिफ्ट को और पर्सनल बना सकता है.

स्किनकेयर या ब्यूटी हैम्पर

अगर आपकी पत्नी स्किनकेयर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करती हैं तो उनके काम आने वाला ब्यूटी हैम्पर भी अच्छा गिफ्ट हो सकता है. इसमें उनकी पसंद के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, बॉडी लोशन, लिप केयर या फेस मास्क शामिल किए जा सकते हैं. हालांकि, ऐसे प्रोडक्ट चुनते समय उनकी स्किन और पसंद का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा प्रोडक्ट न लें जिसे वह इस्तेमाल ही न करती हों.

पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी बॉक्स

कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसमें आपकी भावनाएं भी जुड़ी हों तो पर्सनलाइज्ड ज्वेलरी बॉक्स अच्छा विकल्प है. इसमें उनका नाम, शुरुआती अक्षर या कोई छोटा सा खास मैसेज लिखा जा सकता है. अगर आपकी पत्नी के पास कई ज्वेलरी और एक्सेसरीज हैं तो अलग-अलग सेक्शन वाला ऑर्गनाइजर उनके काफी काम आ सकता है.

स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड

अगर आपकी पत्नी टेक्नोलॉजी और फिटनेस से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी रखती हैं तो स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड भी दिया जा सकता है. एक्टिविटी ट्रैक करने से लेकर रोजमर्रा के नोटिफिकेशन तक, यह एक उपयोगी गिफ्ट हो सकता है. बस खरीदने से पहले यह जरूर देखें कि वह उनके फोन के साथ काम करता हो और उसमें वही फीचर्स हों जिनकी उन्हें जरूरत है.

स्पा या वेलनेस का तोहफा

करवा चौथ के पूरे दिन की भागदौड़ के बाद थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. आप पत्नी के लिए स्पा, मसाज या किसी वेलनेस सेशन का वाउचर दे सकते हैं. यह ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ सामान नहीं, बल्कि आराम और साथ बिताए समय का एहसास भी देता है.

तस्वीरों से जुड़ा खास गिफ्ट

आप दोनों की पुरानी तस्वीरों से फोटो एल्बम बनाकर भी पत्नी को सरप्राइज कर सकते हैं. इसमें शादी, घूमने, किसी खास दिन या साथ बिताए दूसरे यादगार पलों की तस्वीरें शामिल की जा सकती हैं. इसके साथ कुछ तस्वीरों के नीचे अपनी तरफ से छोटी-छोटी बातें लिख दें तो यह गिफ्ट और ज्यादा पर्सनल हो जाएगा.

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डिनर डेट या छोटा सा सरप्राइज

कभी-कभी सबसे अच्छा गिफ्ट कोई सामान नहीं, बल्कि साथ बिताया गया समय होता है. करवा चौथ के दिन पूजा और व्रत के बाद पत्नी को उनकी पसंद की जगह पर डिनर के लिए ले जा सकते हैं. अगर बाहर जाना संभव नहीं है तो घर पर ही उनकी पसंद का डिनर तैयार करके छोटा सा सरप्राइज दिया जा सकता है. साथ में पुरानी तस्वीरें, उनकी पसंद का म्यूजिक और एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट इस पल को और खास बना सकता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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