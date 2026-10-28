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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीM6 चिप और AI के साथ Apple के नए MacBook Pro और iMac लॉन्च, जानें कीमत

M6 चिप और AI के साथ Apple के नए MacBook Pro और iMac लॉन्च, जानें कीमत

Apple ने M6 चिप के साथ नए MacBook Pro और iMac लॉन्च किए हैं. 2nm टेक्नोलॉजी पर बनी चिप, OLED डिस्प्ले और AI परफॉर्मेंस इन डिवाइस की खासियत हैं. जानें भारत में इनकी कीमत, फीचर्स और बिक्री की तारीख

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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  • दोनों डिवाइस की प्री-बुकिंग शुरू, 6 नवंबर से बिक्री.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में Apple ने अपने नए कंप्यूटरों के साथ प्रोसेसर और डिस्प्ले के मामले में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपने नए MacBook Pro और iMac को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. इन दोनों डिवाइस में M6 चिप दी गई है, जिसे 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर तैयार किया गया है. इसके साथ ही नए MacBook Pro में पहली बार OLED डिस्प्ले दिया गया है. कंपनी ने कंप्यूटरों में AI से जुड़े कामों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया है. Apple OLED डिस्प्ले और A20 Pro चिप के साथ नया iPad mini पहले ही लॉन्च कर चुका है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन दोनों नए डिवाइस की कीमत और खास फीचर्स क्या हैं. 

MacBook Pro में OLED डिस्प्ले और M6 चिप

नए MacBook Pro में 14.2 इंच का Liquid Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसकी पीक ब्राइटनेस 1,600 निट्स तक है. इसमें ProMotion टेक्नोलॉजी के साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है. कंपनी ने पहली बार अपनी इस लैपटॉप सीरीज में OLED डिस्प्ले शामिल किया है. इसमें 2nm प्रोसेस पर बनी M6 चिप दी गई है, जिसमें 12-कोर CPU है. इसमें दो सुपर कोर, चार परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर शामिल हैं. 

MacBook Pro की बैटरी और कनेक्टिविटी

लैपटॉप में 72.4Wh की बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग या 16 घंटे तक वायरलेस वेब ब्राउजिंग कर सकता है. इसमें 96W तक की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें तीन Thunderbolt 4 पोर्ट, MagSafe 3, HDMI, 3.5mm ऑडियो जैक और SDXC कार्ड स्लॉट दिया गया है. 

M6 चिप के साथ नया Apple iMac

Apple ने 24-इंच iMac को भी अपडेट किया है. इसमें 4.5K Retina डिस्प्ले मिलता है. इसमें भी M6 चिप दी गई है. कंपनी के अनुसार, LM Studio में प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग के दौरान इसकी ऑन-डिवाइस AI परफॉर्मेंस M1 वाले iMac से 12 गुना तक तेज है. इसमें 12MP का Center Stage कैमरा, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और 2.5Gb Ethernet मिलता है. यह macOS 27 Golden Gate पर चलता है और Apple Intelligence के नए फीचर्स को सपोर्ट करता है.

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Apple MacBook Pro (2026) की कीमत 

Apple के नए 14-इंच MacBook Pro की शुरुआती कीमत भारत में 2,39,900 रुपये रखी गई है. इसके बेस वेरिएंट में M6 चिप के साथ 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB स्टोरेज मिलता है. यह लैपटॉप स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध है. इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि भारत में बिक्री 6 नवंबर से Apple India के ऑनलाइन स्टोर पर होगी. 

iMac की कीमत कितनी है

भारत में नए iMac की शुरुआती कीमत 1,74,900 रुपये है. इसके बेस मॉडल में 10-कोर CPU, 10-कोर GPU, 16GB मेमोरी और 256GB स्टोरेज मिलता है. नया iMac ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, सिल्वर और येलो सहित सात कलर में उपलब्ध होगा. इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है और बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी. 
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 28 Oct 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Apple MacBook Pro 2026 Apple IMac 2026
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