अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की उठी मांग, क्या रोहित शर्मा की लेंगे जगह?

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें वनडे क्रिकेट में मौका देने की वकालत की है. कैफ का मानना है कि अभिषेक अब सिर्फ टी20 क्रिकेट के बल्लेबाज नहीं रह गए हैं, बल्कि वनडे क्रिकेट में भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को शानदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं. इसके अलावा कैफ ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की मानसिक मजबूती की भी तारीफ की है.

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी शतकीय पारी से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं. भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की और कहा कि अब समय आ गया है जब चयनकर्ताओं को अभिषेक शर्मा के नाम पर वनडे क्रिकेट के लिए भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.

फ्लैट ट्रैक पर रन बनाने वालों को अभिषेक ने दिया जवाब

मोहम्मद कैफ ने कहा कि कुछ समय पहले तक अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठाए जाते थे. कई लोगों का मानना था कि अभिषेक सिर्फ फ्लैट विकेट पर ही रन बना सकते हैं, जहां गेंद बल्ले पर आसानी से आती है. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी शतकीय पारी ने ऐसे तमाम सवालों का जवाब दे दिया है.

कैफ के मुताबिक, अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ अनुकूल परिस्थितियों में रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं. उनके पास आक्रामक बल्लेबाजी करने की जबरदस्त क्षमता है और वह अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.

कैफ ने कहा कि जब भी अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है, तो एक बात लगभग तय हो जाती है कि भारतीय टीम 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने की स्थिति में पहुंच जाती है. अभिषेक शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं, जिसका फायदा दूसरे बल्लेबाजों को भी मिलता है.

टी20 में 4 शतक, अब वनडे में मौका देने का वक्त

मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा के टी20 करियर का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में चार शतक लगाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. यह आंकड़ा बताता है कि अभिषेक सिर्फ छोटी और तेज पारियां खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं.

कैफ का मानना है कि अभिषेक शर्मा अब वनडे क्रिकेट के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों को शुरुआती छह ओवर के पावरप्ले का फायदा मिलता है, जबकि वनडे क्रिकेट में शुरुआती पावरप्ले दस ओवर का होता है. ऐसे में अगर अभिषेक शर्मा को वनडे क्रिकेट में मौका मिलता है, तो वह पहले दस ओवर में ही विपक्षी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

कैफ के मुताबिक, जिस अंदाज में अभिषेक छह ओवर के पावरप्ले में गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं, अगर उन्हें दस ओवर तक उसी तरह बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो वह भारतीय टीम के लिए जीत का मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं.

यशस्वी जायसवाल भी कतार में, लेकिन अभिषेक हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट

हालांकि मोहम्मद कैफ ने यह भी स्वीकार किया कि अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में जगह मिलना इतना आसान नहीं होगा. भारतीय टीम के पास पहले से ही कई शानदार सलामी बल्लेबाज मौजूद हैं और यशस्वी जायसवाल भी वनडे टीम में अपनी जगह पक्की करने की दौड़ में शामिल हैं.

कैफ ने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि अभिषेक शर्मा को वनडे क्रिकेट में कब मौका मिलेगा, क्योंकि टीम में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी है. इसके बावजूद कैफ का मानना है कि अभिषेक शर्मा अब वनडे क्रिकेट के लिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह तैयार खड़े हैं. उनकी तकनीक, आत्मविश्वास और आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए वह दिन ज्यादा दूर नहीं लगता जब अभिषेक शर्मा भारतीय वनडे टीम के लिए भी अपना डेब्यू करते नजर आएंगे.

वैभव सूर्यवंशी की मानसिक मजबूती के कायल हुए कैफ

मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा के अलावा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी जमकर तारीफ की. खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन टी20 मुकाबले में वैभव की बल्लेबाजी ने कैफ को काफी प्रभावित किया. कैफ ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने वेलिंग्टन में जिस तरह बल्लेबाजी की, वह उनकी मानसिक मजबूती को दर्शाता है.

दरअसल, इससे पहले वाले टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था. उस मुकाबले में वैभव संघर्ष करते हुए नजर आए और अपनी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी नहीं कर सके. लेकिन वेलिंग्टन में जब उन्हें दोबारा ओपनिंग करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया.

वैभव ने अपनी 45 रन की पारी में चार शानदार छक्के और चार चौके लगाए. कैफ का मानना है कि इतनी कम उम्र में पिछली असफलता को भुलाकर अगले ही मुकाबले में इस तरह की बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी की मानसिक मजबूती का बड़ा उदाहरण है.

कैफ के मुताबिक, वैभव की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह पिछली पारी की नाकामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते. वेलिंग्टन में उनकी बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं है और वह बड़े स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं.

ईशान किशन की वापसी से बढ़ेगा टीम इंडिया का सिरदर्द

इस बीच भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. अगर ईशान किशन की टीम में वापसी होती है, तो आखिर किस बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ेगा? मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है.

कैफ के मुताबिक, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन, इन चारों खिलाड़ियों को एक ही प्लेइंग इलेवन में फिट करना आसान नहीं होगा. चारों ही खिलाड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और टीम के लिए मैच जिताने का दम रखते हैं. लेकिन बल्लेबाजी क्रम और टीम संयोजन को देखते हुए किसी एक खिलाड़ी को बाहर बैठाने का मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है.

क्या वैभव सूर्यवंशी को फिर बैठना पड़ेगा बाहर?

मोहम्मद कैफ ने संभावना जताई कि टीम मैनेजमेंट पुराने बल्लेबाजी संयोजन की तरफ लौट सकता है. ऐसी स्थिति में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है और ईशान किशन को उनकी जगह मौका दिया जा सकता है. हालांकि वेलिंग्टन में 45 रन की आक्रामक पारी खेलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है. ऐसे में उन्हें बाहर करने का फैसला टीम मैनेजमेंट के लिए आसान नहीं होगा.

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