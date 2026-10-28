हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने MP से बनाया उम्मीदवार
बीजेपी नेता हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे. पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. वो इस समय यूपी से राज्यसभा सदस्य हैं.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है. यानि वो मंत्री बने रहेंगे. उनके राज्यसभा का मौजूदा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है. इससे पहले बुधवार (28 अक्टूबर) को बीजेपी ने उन्हें एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से टिकट देने का ऐलान किया.
एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से वो राज्यसभा जाएंगे. चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की घोषणा की थी. यहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.
हरदीप पुरी मोदी सरकार में साल 2021 से पेट्रोलियम मंत्री हैं. वो शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं. आईएफएस अधिकारी रहे हरदीप पुरी जनवरी 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे.