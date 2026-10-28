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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसाधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार

साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार

क्या आपने बैंगनी आलू के बारे में सुना है? जी हां, कुफरी जमुनिया आलू की ऐसी किस्म है जिसमें विटामिन सी, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं. इसकी खेती से एक हेक्टेयर में 35 टन तक पैदावार मिल सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 28 Oct 2026 09:58 AM (IST)
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Kufri Jamunia Potato: आलू लगभग हर घर की रसोई में इस्तेमाल होता है. कभी सब्जी तो कभी पराठे और पकौड़े में इसका स्वाद लिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, अब आलू की एक ऐसी किस्म भी आ गई है, जो दिखने में बैंगनी और साधारण आलू के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व देती है? खास बात यह है कि, इसकी खेती किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है. इस किस्म का नाम 'कुफरी जमुनिया' है, जिसे भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार किया है. 

कुफरी जमुनिया आलू की एक खास किस्म है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है. इसे साल 2024 में जारी किया गया था. इस पहचान इसका बैंगनी रंग है. इसमें साधारण आलू के मुकाबले कुछ जरूरी पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं. 

साधारण आलू से कितना ज्यादा पौष्टिक?

कुफरी जमुनिया में विटामिन सी, आयरन और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं. इसके 100 ग्राम हिस्से में करीब 42.75 मिलीग्राम विटामिन सी पाया गया है, जबकि साधारण आलू में यह मात्रा लगभग 23.15 मिलीग्राम है. इसके अलावा 100 ग्राम कुफरी जमुनिया में 3.22 मिलीग्राम आयरन और 2.28 मिलीग्राम जिंक मिलता है. इसमें एंथोसायनिन नाम का प्राकृतिक तत्व भी मौजूद है, जो आलू को बैंगनी रंग देता है और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है.

एक हेक्टेयर में कितनी होगी पैदावार?

किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि कुफरी जमुनिया की पैदावार भी अच्छी हो सकती है. सरकार के मुताबिक, इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए सुझाई गई है. परीक्षण के दौरान 90 दिनों में इस किस्म से करीब 49 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिला था. हालांकि, सामान्य खेती में इसकी अनुमानित पैदावार 32 से 35 टन प्रति हेक्टेयर बताई गई है. परीक्षण में करीब 90 प्रतिशत आलू बाजार में बेचने लायक पाए गए थे.
साधारण आलू से ज्यादा पौष्टिक है ये बैंगनी आलू! 35 टन तक होगी पैदावार

यह भी पढ़ें: साल में कितने टन चावल उगाता है आंध्र प्रदेश, तूफान से कितना घटेगा उत्पादन

लंबे समय तक रख सकते हैं सुरक्षित

कुफरी जमुनिया की एक और खासियत इसकी अच्छी भंडारण क्षमता है. सही तापमान और देखभाल मिलने पर इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इससे किसानों को फसल कटते ही बेचने की मजबूरी कम हो सकती है.

खेती में क्या आ सकती है परेशानी?

फिलहाल किसानों के सामने इस किस्म के अच्छे बीज मिलना एक चुनौती हो सकती है. नई किस्म होने के कारण इसके बीज हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे. इसलिए किसान बुवाई से पहले कृषि विभाग या आलू अनुसंधान संस्थान से बीज की उपलब्धता की जानकारी जरूर लें. 

यह भी पढ़ें: मटर की खेती से किसानों को होगा डबल फायदा! कमाई के साथ सुधरेगी मिट्टी

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Agriculture News
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