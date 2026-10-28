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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा

ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर की अक्ल ठिकाने लगा दी, इस घटिया हरकत के लिए मिली सजा

आईसीसी ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रउफ को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है. उन पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 28 Oct 2026 01:19 PM (IST)
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पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ इंग्लैंड के खिलाफ हुए वनडे मैच के दौरान विल जैक्स से उलझ गए, अंपायर की चेतावनी का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. वह बहस करते रहे, यहां तक कि अंपायर को भी छूकर गुजरे. आईसीसी ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, उन्हें आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई है. उनकी मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में साफ किया कि हारिस रऊफ को खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए बनी ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो खेल की भावना के विपरीत आचरण करने से संबंधित है. 

रउफ के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है. बता दें कि उनके कुल डिमेरिट पॉइंट्स की संख्या 5 हो गई है. 24 महीने की अवधि के अंदर ये पाकिस्तानी गेंदबाज का तीसरा अपराध था.

हारिस रउफ ने क्या किया था?

ये घटना रविवार को हुए पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड मैच के दौरान हुई, जब पाकिस्तानी पारी के 46 ओवर में नॉन स्ट्राइक पर खड़े हारिस रउफ ने वाइड गेंद के लिए अपील की. वह इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के साथ बहस करने लगे. अंपायर ने उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने बहस करना जारी रखा. जैक्स की तरफ जाते हुए वह अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद को छूते हुए गए.

इंग्लैंड पर भी लगा जुर्माना

इस मैच के लिए इंग्लैंड पर भी जुर्माना लगा है. इग्लैंड ने समय की छूट (time allowances) देने के बाद भी निर्धारित समय में तीन ओवर कम फेंके. आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 'ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े अपराधों को कवर करता है, यदि कोई टीम निर्धारित समय के भीतर अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है, तो खिलाड़ियों पर हर कम ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है.'

ऑन-फील्ड अंपायर राशिद रियाज और शरफुद्दौला, थर्ड अंपायर वेन नाइट्स और चौथे अंपायर नासिर हुसैन ने ये आरोप लगाए थे, जिन्हें इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और हारिस रउफ ने स्वीकार कर लिया. जिसके बाद किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी.

यह भी पढ़ें- पिता राजकुमार हुए अभिषेक शर्मा के फैन, न्यूजीलैंड में ठोका था टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
ICC Haris Rauf PAKISTAN CRICKET TEAM
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