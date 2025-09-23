मोबाइल यूजर्स की मौज! अब पूरे महीने मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा, कीमत 200 रुपये से भी कम

BSNL उन ग्राहकों के लिए भी किफायती विकल्प पेश करता है जिनका बजट और भी सीमित है. 107 रुपये प्रीपेड प्लान की वैधता 35 दिन है. इसमें 3GB हाई-स्पीड डेटा और 200 फ्री वॉयस मिनट्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स में किया जा सकता है. डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40kbps रह जाती है. मुफ्त मिनट्स समाप्त होने पर लोकल कॉल का चार्ज ₹1 प्रति मिनट, STD कॉल का 1.30 रुपये प्रति मिनट और SMS का 0.80 रुपये प्रति मैसेज लागू होता है.