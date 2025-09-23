मोबाइल यूजर्स की मौज! अब पूरे महीने मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा, कीमत 200 रुपये से भी कम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टेलीकॉम मार्केट में जहां एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं सरकारी ऑपरेटर BSNL अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए किफायती प्लान लेकर आया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 01:59 PM (IST)
टेलीकॉम मार्केट में जहां एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं सरकारी ऑपरेटर BSNL अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए किफायती प्लान लेकर आया है. इन्हीं में से एक है 199 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान जिसमें यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और एसएमएस की सुविधा मिलती है.

यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जो सीमित बजट में बेहतर सर्विस चाहते हैं. अच्छी बात यह है कि यह रिचार्ज सिर्फ BSNL की आधिकारिक वेबसाइट और सेल्फ-केयर ऐप से ही कराया जा सकता है जिससे थर्ड-पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की झंझट खत्म हो जाती है.
इस नए प्रीपेड प्लान में यूज़र्स को 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स मिलती हैं. इसके अलावा रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा और 100 SMS प्रति दिन दिए जाते हैं. डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps रह जाती है. साथ ही BSNL रिचार्ज पर 2% का डिस्काउंट भी दे रहा है जो इसे और आकर्षक बनाता है.
BSNL उन ग्राहकों के लिए भी किफायती विकल्प पेश करता है जिनका बजट और भी सीमित है. 107 रुपये प्रीपेड प्लान की वैधता 35 दिन है. इसमें 3GB हाई-स्पीड डेटा और 200 फ्री वॉयस मिनट्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल लोकल, STD और रोमिंग कॉल्स में किया जा सकता है. डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40kbps रह जाती है. मुफ्त मिनट्स समाप्त होने पर लोकल कॉल का चार्ज ₹1 प्रति मिनट, STD कॉल का 1.30 रुपये प्रति मिनट और SMS का 0.80 रुपये प्रति मैसेज लागू होता है.
जो यूज़र्स डेटा और कॉलिंग का संतुलित इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए BSNL का 141 रुपये प्रीपेड प्लान बेहतर विकल्प हो सकता है. इसमें 1.5GB डेटा प्रतिदिन, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 200 SMS प्रतिदिन की सुविधा मिलती है. इसकी वैधता 30 दिन है जो इसे लगातार इस्तेमाल करने वालों के लिए एक किफायती और संतुलित पैक बनाता है.
Jio का सबसे सस्ता प्लान 223 रुपये का प्लान माना जाता है. इस प्लान में यूज़र्स को 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, रोज 100 एसएसएस की सुविधा, और 56GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इस हिसाब से इस प्लान के जरिए यूज़र्स को प्रतिदिन 2GB डेटा का बेनिफिट मिलता है.
इतना ही नहीं, जियो कंपनी अपने इस प्लान के साथ यूज़र्स को कई अन्य बेनिफिट्स भी देती है. इस प्लान के साथ यूज़र्स को जियो सिनेमा का फ्री एक्सेस, जियो टीवी और जियो क्लाउड का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है.
Published at : 23 Sep 2025 01:57 PM (IST)
Airtel Reliance Jio BSNL TECH NEWS HINDI

