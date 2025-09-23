एक्सप्लोरर
मोबाइल यूजर्स की मौज! अब पूरे महीने मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा, कीमत 200 रुपये से भी कम
टेलीकॉम मार्केट में जहां एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं सरकारी ऑपरेटर BSNL अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए किफायती प्लान लेकर आया है.
टेलीकॉम मार्केट में जहां एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं सरकारी ऑपरेटर BSNL अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए किफायती प्लान लेकर आया है. इन्हीं में से एक है 199 रुपये का प्रीपेड रिचार्ज प्लान जिसमें यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और एसएमएस की सुविधा मिलती है.
