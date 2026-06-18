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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीSmartwatch Under 3000: 3000 से कम में खरीदें ये दमदार 7 स्मार्टवॉच, कम कीमत में आपको मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

Smartwatch Under 3000: 3000 से कम में खरीदें ये दमदार 7 स्मार्टवॉच, कम कीमत में आपको मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

अब बाजार में महज 3000 से कम कीमत में भी ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद है, जो रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां बजट सेगमेंट में भी मिलने लगी है.

Reported By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Jun 2026 02:28 PM (IST)
अब बाजार में महज 3000 से कम कीमत में भी ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद है, जो रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां बजट सेगमेंट में भी मिलने लगी है.

Smartwatch Under 3000: एक समय था, जब AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस्ड फिटनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर सिर्फ महंगी स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते थे, लेकिन अब बाजार में महज 3000 से कम कीमत में भी ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जो रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ, हेल्थ मॉनिटरिंग और स्टाइलिश डिजाइन जैसी खूबियां बजट सेगमेंट में भी मिलने लगी है. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में नई स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप यह स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं.

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गोबोल्ट मस्टैंग मसल बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें 2.01 इंच का एचडी कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 600 नीट्स तक जाती है. तेज धूप में भी स्क्रीन को आसानी से देखा जा सकता है. स्मार्ट वॉच में फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जिसे नेविगेशन आसान हो जाता है. इसके अलावा आईपी 68 रेटिंग इसे धूल और पानी से सुरक्षा भी देती है. कंपनी इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेप भी देती है, जिससे यूजर्स जरूरत के हिसाब से लुक बदल सकते हैं.
गोबोल्ट मस्टैंग मसल बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें 2.01 इंच का एचडी कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 600 नीट्स तक जाती है. तेज धूप में भी स्क्रीन को आसानी से देखा जा सकता है. स्मार्ट वॉच में फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जिसे नेविगेशन आसान हो जाता है. इसके अलावा आईपी 68 रेटिंग इसे धूल और पानी से सुरक्षा भी देती है. कंपनी इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेप भी देती है, जिससे यूजर्स जरूरत के हिसाब से लुक बदल सकते हैं.
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राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच पसंद करने वालों के लिए नॉइस इवॉल्व 4 एक आकर्षक ऑप्शन है. इसमें 1.46 इंच का एलइडी डिस्पले मिलता है, जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी दिया गया है. यह स्मार्टवॉच सीधे ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग और वर्कआउट ट्रैकिंग जैसी सुविधा भी मौजूद है, जो रोजाना के इस्तेमाल में काम आती है.
राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच पसंद करने वालों के लिए नॉइस इवॉल्व 4 एक आकर्षक ऑप्शन है. इसमें 1.46 इंच का एलइडी डिस्पले मिलता है, जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी दिया गया है. यह स्मार्टवॉच सीधे ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग और वर्कआउट ट्रैकिंग जैसी सुविधा भी मौजूद है, जो रोजाना के इस्तेमाल में काम आती है.
Published at : 18 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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Best Smartwatch Under 3000 Budget Smartwatch Smartwatch Under 3000 AMOLED Smartwatch

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