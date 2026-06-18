एक्सप्लोरर
Smartwatch Under 3000: 3000 से कम में खरीदें ये दमदार 7 स्मार्टवॉच, कम कीमत में आपको मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स
अब बाजार में महज 3000 से कम कीमत में भी ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद है, जो रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ जैसी खूबियां बजट सेगमेंट में भी मिलने लगी है.
Smartwatch Under 3000: एक समय था, जब AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग और एडवांस्ड फिटनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर सिर्फ महंगी स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते थे, लेकिन अब बाजार में महज 3000 से कम कीमत में भी ऐसे कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जो रोजाना की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी लाइफ, हेल्थ मॉनिटरिंग और स्टाइलिश डिजाइन जैसी खूबियां बजट सेगमेंट में भी मिलने लगी है. ऐसे में अगर आप भी कम बजट में नई स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप यह स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 18 Jun 2026 02:28 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
3000 से कम में खरीदें ये दमदार 7 स्मार्टवॉच, कम कीमत में आपको मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Google का Logo बार-बार क्यों बदल जाता है? Doodle के पीछे छिपी है बेहद दिलचस्प कहानी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आधा अरब लोगों ने किया सब्सक्राइब! MrBeast ने रचा YouTube पर इतिहास, जानिए कैसे बढ़ाएं फॉलोअर्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आपका Wi-Fi हैकर्स के निशाने पर! तुरंत बदल दें ये 3 सेटिंग्स, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
10 Photos
क्या TV की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए वह सच, जिसके बारे में कंपनियां खुलकर बात नहीं करतीं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
क्या होती है BGP hijacking, जिसे लेकर आमने-सामने आईं Jio और Telegram?
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप चलाते हैं तो सीख लें ये पांच शॉर्टकट्स, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा पूरा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp में नहीं मिलते Telegram वाले ये फीचर्स, बने हुए हैं लोगों की पहली पसंद
टेक्नोलॉजी
Android यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! WhatsApp ला रही है यह तगड़ा शॉर्टकट
Advertisement
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion