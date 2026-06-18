गोबोल्ट मस्टैंग मसल बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें 2.01 इंच का एचडी कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी ब्राइटनेस 600 नीट्स तक जाती है. तेज धूप में भी स्क्रीन को आसानी से देखा जा सकता है. स्मार्ट वॉच में फंक्शनल क्राउन दिया गया है, जिसे नेविगेशन आसान हो जाता है. इसके अलावा आईपी 68 रेटिंग इसे धूल और पानी से सुरक्षा भी देती है. कंपनी इसके साथ एक एक्स्ट्रा स्ट्रेप भी देती है, जिससे यूजर्स जरूरत के हिसाब से लुक बदल सकते हैं.