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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीQR Code स्कैन करने का झंझट मिटेगा, अब लैपटॉप पर आसान तरीके से चला पाएंगे WhatsApp

QR Code स्कैन करने का झंझट मिटेगा, अब लैपटॉप पर आसान तरीके से चला पाएंगे WhatsApp

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप पर एक नया फीचर आ रहा है, जिसके बाद दूसरे डिवाइस पर अकाउंट लिंक करने के लिए QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी. पासकी (Passkey) की मदद से यह काम किया जा सकेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 12:34 PM (IST)
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  • व्हाट्सऐप जल्द ही पासकी-आधारित डिवाइस लिंकिंग फीचर लाएगा।
  • यूजर्स को QR कोड स्कैनिंग का सुविधाजनक विकल्प मिलेगा।
  • पासकी फिंगरप्रिंट/फेस अनलॉक से पहचान कर सुरक्षा बढ़ाएगी।
  • यह फीचर पहले एंड्रॉयड पर आएगा, सेटिंग्स से पासकी बनेगी।

WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप पर एक के बाद एक लगातार दमदार फीचर्स आ रहे हैं. हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम फीचर रोलआउट किया है. अब कंपनी एक और फीचर पर काम कर रही है, जिससे लिंक्ड डिवाइस पर व्हाट्सऐप यूज करने के लिए QR कोड को स्कैन करने का झंझट नहीं रहेगा. इसके लिए व्हाट्सऐप पर पासकी-बेस्ड लिंकिंग फीचर आएगा, जो इस पूरी प्रोसेस को फास्ट और सिक्योर बना देगा. जानकारी के मुताबिक, पहले यह फीचर एंड्रॉयड के लिए आएगा. आईफोन के लिए इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. 

अभी लिंक्ड डिवाइस के लिए क्या प्रोसेस?

अभी अगर आप अपने मोबाइल के अलावा लैपटॉप या डेस्कटॉप पर व्हाट्सऐप यूज करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करना पड़ता है. स्कैन होने के बाद ही आपका अकाउंट दूसरे डिवाइस पर लॉग-इन होगा. अब इस प्रोसेस को बदलने पर विचार किया जा रहा है. नया फीचर आने के बाद यूजर को QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं रहेगी. इसकी जगह पासकी (Passkey) को यूज कर दूसरे डिवाइस पर व्हाट्सऐप को यूज किया जा सकेगा. हालांकि, यह फीचर QR कोड को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि यूजर को एक और सुविधाजनक ऑप्शन दे देगा.

पासकी का क्या फायदा होगा?

सबसे पहले पासकी के बारे में जानते हैं. पासकी फोन के बिल्ट-इन सिक्योरिटी फीचर को यूज कर आपकी पहचान को वेरिफाई करती है. यानी फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और स्क्रीन लॉक आदि के जरिए यह आपकी आईडेंटिटी को वेरिफाई करेगी. पासकी को डिवाइस और पासवर्ड मैनेजर में स्टोर किया जा सकता है. इसके फायदे की बात करें तो पासकी को बाईपास करना अटैकर्स के लिए काफी मुश्किल होता है. यानी यह हैकिंग के खिलाफ ज्यादा सुरक्षा देती है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

यह फीचर अवेलेबल होने के बाद जब आप पासकी के जरिए किसी डिवाइस को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास व्हाट्सऐप पर एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आएगी. इस पर कंटिन्यू करते ही आपका डिवाइस लिंक हो जाएगा. हालांकि, कुछ मामलों में एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को QR कोड स्कैन करने के लिए भी कहा जा सकता है. यह दिखाता है कि कंपनी QR कोड को पूरी तरह हटा नहीं रही है. इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर को व्हाट्सऐप अकाउंट के लिए एक पासकी जनरेट करनी पड़ेगी. इसके लिए ऐप की सेटिंग में जाकर अकाउंट ओपन करें. यहां आपको पासकी का ऑप्शन दिख जाएगी. पासकी क्रिएट होने के बाद आप इसे डिवाइस लिंक करने के लिए यूज कर पाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jul 2026 12:34 PM (IST)
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WhatsApp Passkey WhatsApp Web TECH NEWS
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