हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक

Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक

Water Damage Prevention: सिंक ट्रैप, जिसे पी-ट्रैप भी कहा जाता है, में लीकेज की सबसे आम वजह ढीले कनेक्शन, घिस चुके वॉशर, पाइप की गलत फिटिंग या फिर पुराने और टूटे हुए पार्ट्स होते हैं.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 01 Jul 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

How To Fix A Leaking Sink Trap: घर में सिंक के नीचे से पानी टपकने की समस्या आम लग सकती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. धीरे-धीरे होने वाला रिसाव किचन कैबिनेट, फर्श और वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचा सकता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इस समस्या को बिना ज्यादा खर्च किए आसानी से ठीक किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको आसानी से सही कर सकते हैं. 

कैसे ठीक कर सकते हैं सिंक?

प्लंबिंग एक्सपर्ट के मुताबिक सिंक ट्रैप, जिसे पी-ट्रैप भी कहा जाता है, में लीकेज की सबसे आम वजह ढीले कनेक्शन, घिस चुके वॉशर, पाइप की गलत फिटिंग या फिर पुराने और टूटे हुए पार्ट्स होते हैं. ऐसे में सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पानी आखिर किस जगह से निकल रहा है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जांच शुरू करने से पहले पूरे ट्रैप को अच्छी तरह सूखे कपड़े से साफ कर लें. इसके बाद सिंक के नीचे एक बाल्टी रखें और कुछ मिनट तक गर्म पानी चलाएं. अब हर कनेक्शन को ध्यान से देखें. जरूरत पड़ने पर टॉर्च का इस्तेमाल करें. कई बार पानी ऊपर की किसी जगह से रिसता है और नीचे किसी दूसरे हिस्से से टपकता है, जिससे असली वजह समझना मुश्किल हो जाता है.

इस बात का रखें ध्यान

अधिकतर मामलों में लीकेज स्लिप-जॉइंट नट्स के पास दिखाई देती है. यदि कनेक्शन ढीला है तो उसे हाथ से कसना काफी हो सकता है. जरूरत पड़ने पर प्लायर की मदद से हल्का सा अतिरिक्त टर्न दिया जा सकता है. हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि जरूरत से ज्यादा कसने पर प्लास्टिक फिटिंग टूट सकती है या वॉशर खराब हो सकता है. अगर नट्स कसने के बाद भी रिसाव बंद नहीं होता, तो वॉशर की जांच करनी चाहिए. समय के साथ वॉशर सख्त या चपटे हो जाते हैं, जिससे सीलिंग ठीक से नहीं हो पाती. ऐसे में नए वॉशर लगाना सबसे आसान और सस्ता समाधान माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें

ट्रैप में दरार आने पर क्या करें?

वहीं यदि ट्रैप में दरार आ गई हो या धातु का पाइप जंग खा चुका हो, तो पूरे ट्रैप को बदलना बेहतर विकल्प है. बाजार में मिलने वाले पीवीसी पी-ट्रैप कम कीमत में उपलब्ध हैं और जंग लगने की समस्या से भी बचाते हैं. नया ट्रैप लगाते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी वॉशर सही दिशा में लगे हों और पाइप एक-दूसरे के साथ ठीक से अलाइन हों. प्लंबिंग एक्सपर्ट का कहना है कि यदि बार-बार लीकेज हो रही है या फिटिंग के धागे खराब हो चुके हैं, तो केवल एक हिस्से को बदलने की बजाय पूरी असेंबली बदलना ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ समाधान साबित हो सकता है. 

इसे भी पढ़ें- भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Water Leakage Sink Trap Leak Sink Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Sink Trap Leak: किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक
Home Tips
Air Cooler Humidity Tips: बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स
बदलते मौसम में आपका कूलर भी फेंकने लगा है चिपचिपी हवा, तुरंत अपनाएं ये ट्रिक्स
Home Tips
Tomato Storage Tips: बिना फ्रिज के कैसे रखें टमाटर को फ्रेश? जान लीजिए तरीका
बिना फ्रिज के कैसे रखें टमाटर को फ्रेश? जान लीजिए तरीका
Home Tips
Water Tank Cleaning: पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
पानी की टंकी में बार-बार जम जाती है काई, बस डाल दें इस पेड़ की लकड़ी, दूर हो जाएगी दिक्कत
Advertisement

वीडियोज

Kejriwal का बड़ा ऐलान, क्या होगा खुलासा?
Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा अयोध्या का कोई वकील, अब VHP का आया रिएक्शन
राजस्थान
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
विश्व
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
बिलावल भुट्टो और इशाक डार ने भारत को दी धमकी, कहा- 'अगर पाकिस्तान के अधिकारों से...' 
ओटीटी
धोखेबाज निकले गोविंदा? बीवी सुनीता आहूजा ने फिर लगाये आरोप, बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्या बीवी सुनीता को अब भी धोखा दे रहे हैं गोविंदा? स्टार वाइफ बोलीं- ‘शुरू से होता आया है ऐसा’
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
टेक्नोलॉजी
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget