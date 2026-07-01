ऐप्पल का पहला फोल्डबेल आईफोन कब होगा लॉन्च? सामने आ गई तारीख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल सितंबर में अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगा।

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्च तिथि 8 सितंबर है।

8 सितंबर नहीं होने पर, 9 सितंबर को लॉन्च होगा।

Foldable iPhone Launch Date: ऐप्पल के नए आईफोन का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी है. यह जानकारी पहले ही मिल गई थी कि ऐप्पल सितंबर में अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. अब एक रिपोर्ट में उस तारीख से भी पर्दा उठ गया है, जिस दिन नए आईफोन को लॉन्च किया जाएगा. ऐप्पल को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग के पत्रकार मार्क गुरमैन ने अपनी रिपोर्ट में इस तारीख के बारे में जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि नए आईफोन किस तारीख को लॉन्च होंगे.

कब लॉन्च होंगे नए आईफोन?

गुरमैन ने दावा किया है कि ऐप्पल 8 सितंबर को नए आईफोन लॉन्च करेगी और 9 सितंबर को इसके ऑल्टरनेट के तौर पर रखा गया है.गुरमैन का कहना है कि इन दो दिनों को छोड़कर बाकी किसी दिन लॉन्चिंग बहुत मुश्किल लग रही है. यानी अगर 8 सितंबर को लॉन्च इवेंट नहीं होता है तो 9 सितंबर को आखिरकार नए आईफोन की एंट्री हो जाएगी. बता दें कि पिछले कुछ सालों से ऐप्पल सितंबर में ही अपना लॉन्च इवेंट करती आई है.

क्या रहता है ऐप्पल का लॉन्च कैलेंडर?

ऐप्पल आमतौर पर सितंबर में लेबर डे के अगले मंगलवार या बुधवार को लॉन्च इवेंट आर्गेनाइज करती है. इस बार 7 सितंबर को लेबर डे है और 8 सितंबर को मंगलवार होने के कारण पूरी उम्मीद है कि उस दिन ऐप्पल फोल्डेबल आईफोन समेत बाकी आईफोन को लॉन्च कर देगी. लॉन्चिंग के एक-दो हफ्ते बाद नए आईफोन की बिक्री शुरू हो जाएगी. इस बार सितंबर में ऐप्पल नई लाइनअप के सारे मॉडल लॉन्च नहीं करेगी. सितंबर में जहां Foldable iPhone, iPhone 18 Pro और 18 Pro Max को लॉन्च किया जाएगा, वहीं iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को अगले साल फरवरी-मार्च में लाया जाएगा.

सितंबर में ही नए आईफोन क्यों लॉन्च करती है ऐप्पल?

सितंबर में नए आईफोन लॉन्च करने के पीछे होलीडेज सेल एक बड़ा कारण है. साल की चौथी तिमाही में थैंक्सगिविंग, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस और भारत में दिवाली समेत कई बड़े त्योहार आते हैं. इससे फेस्टिव सीजन में कंपनी की धमाकेदार सेल करने मदद मिलती है. इसके अलावा ऐप्पल का फिस्कल ईयर सितंबर में पूरा होता है. इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए भी सितंबर सही समय रहता है. हर साल जून-अगस्त के बीच में आईफोन का मास प्रोडक्शन शुरू होता है, जो सितंबर आते-आते अपने चरम पर पहुंच जाता है. इसलिए लॉन्चिंग के समय तक कंपनी की इन्वेंट्री भर जाती है और सप्लाई की ज्यादा दिक्कत नहीं रहती.

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