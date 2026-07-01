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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल

Mango Juice Viral Video : मैंगो जूस पी लो गाइज... ये वीडियो देख लेंगे तो आएगी घिन, कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से बोतल

Mango Juice Viral Video: वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने फूड सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को भी टैग किया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 01:02 PM (IST)
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Mango Juice Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरानी और नाराजगी जता रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह किसी जूस फैक्ट्री का है, जहां बेहद गंदे और अनहाइजीनिक तरीके से मैंगो जूस की प्रोसेसिंग की जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने फूड सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को भी टैग किया है. हालांकि, इस वीडियो की जगह, तारीख और दावा अभी पूरी तरह से साफ नहीं है. 

कभी नहीं खरीदेंगे बाजार से मैंगो जूस 

वायरल वीडियो में दो महिलाएं किसी फैक्ट्री या प्रोसेसिंग यूनिट जैसी जगह पर काम करती हुई दिखाई देती हैं. वीडियो में फर्श पर पीले रंग का गाढ़ा तरल फैला हुआ नजर आता है, जो देखने में आम के जूस या आम के पल्प जैसा लगता है, दोनों महिलाएं उसी फैले हुए पदार्थ के बीच काम कर रही हैं. वीडियो में एक महिला झुककर फर्श पर गिरे इस पीले पदार्थ को हाथ से उठाकर पास में रखी मशीन में डालती हुई दिखाई देती है. उसके एक हाथ में नीला दस्ताना है, जबकि उसके पैर नंगे नजर आते हैं. वीडियो में आसपास का माहौल भी काफी गंदा दिखाई देता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया?

इस वीडियो को @khurpenchh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट में लिखा गया, रियल मैंगो जूस पी लो गाइज. इसके साथ @fssaiindia को टैग करते हुए लिखा गया, आप लोग कहें तो दो चार बॉटल आपके ऑफिस भी भेजवा दूं. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और इस पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. 

यह भी पढ़ें - फोन बंद और परेशान अमेरिकी युवती, फिर दिल्ली के 'अंकल जी' ने जो किया, VIDEO जीत रहा दिल

लोगों ने किए अलग-अलग कमेंट्स

वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने गुस्सा और हैरानी जताई. एक यूजर ने लिखा, FSSAI वालों, जिंदा हो न बाहर निकलो. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, इतनी गंदी तरह से जूस बनता है, अब तो बाजार का मैंगो जूस पीने का मन नहीं करेगा. एक अन्य यूजर ने लिखा, अब तो घर पर ही सब कुछ बनाना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट में साफ-सफाई नजर नहीं आती. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, पहली नजर में लगा कि कहीं सीवर का पानी बह रहा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, अब मैंगो जूस, मैंगो पल्प और मैंगो आइसक्रीम खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा. कुछ लोगों ने लिखा कि महिला ने सिर्फ एक हाथ में ही दस्ताना क्यों पहना है, जबकि कई यूजर्स ने पूरे मामले की जांच की मांग की. 

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Published at : 01 Jul 2026 01:02 PM (IST)
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