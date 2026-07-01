सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'

Akhilesh Yadav Birthday: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. देशभर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी. हालांकि, अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की शुभकामना सबसे ज्यादा चर्चा में रही.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई के साथ बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं. दोनों दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने PDA का किया जिक्र

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में लिखा, "अखिलेश जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. PDA की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे. अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं." राहुल गांधी के इस संदेश को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. उन्होंने अपने संदेश में PDA का जिक्र कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की है.

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क्या है PDA का मतलब?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लंबे समय से PDA का नारा देते रहे हैं. PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है. अखिलेश यादव का दावा रहा है कि यही सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी PDA रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए काफी सफल रही थी. उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था. समाजवादी पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था.





2027 चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर बढ़ी चर्चा

समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर PDA के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. हालांकि, दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस मुद्दे पर लगातार खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी सीट बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा 50-50 फॉर्मूले पर होना चाहिए. राजेंद्र पाल गौतम का कहना था कि "दोनों दलों के बीच हिस्सेदारी बराबर रहेगी, तभी सम्मान भी बराबर का होगा."



खरगे ने भी दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं. सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की दिशा में हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे."