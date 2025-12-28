हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कम बजट में गेमिंग का धमाका! अभी खरीदें ये 5 सबसे पावरफुल और सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन, मिलते हैं धांसू फीचर्स

कम बजट में गेमिंग का धमाका! अभी खरीदें ये 5 सबसे पावरफुल और सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन, मिलते हैं धांसू फीचर्स

Best Gaming Smartphones: साल 2025 में मोबाइल गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है. अब हाई-ग्राफिक्स गेम खेलना सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं रह गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 11:02 AM (IST)
साल 2025 में मोबाइल गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है. अब हाई-ग्राफिक्स गेम खेलना सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं रह गया है. अगर आप भी एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो दमदार परफॉर्मेंस दे, लंबे समय तक गेमिंग संभाल सके और कीमत में भी बहुत भारी न पड़े तो इस समय बाजार में कुछ शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. ये फोन न सिर्फ लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आते हैं बल्कि डिस्प्ले, बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी गेमर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं.

iQOO Neo 10 5G उन यूज़र्स के लिए है जो स्मूद और फास्ट गेमिंग अनुभव चाहते हैं. इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कलर आउटपुट भी काफी शानदार है. Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर की वजह से हैवी गेम्स भी बिना लैग के चल जाते हैं. Android 15 और Funtouch OS 15 का कॉम्बिनेशन फोन को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000mAh की बैटरी है जिसे 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है यानी गेमिंग के बीच चार्ज खत्म होने की टेंशन लगभग खत्म हो जाती है.
Oppo K13 Turbo Pro भी इसी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरा है. इसमें भी बड़ी 7000mAh बैटरी दी गई है जो लंबे गेमिंग सेशन्स के लिए काफी भरोसेमंद है. 80W फास्ट चार्जिंग की मदद से फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट इसकी परफॉर्मेंस को फ्लैगशिप लेवल के करीब ले जाता है. AMOLED डिस्प्ले न सिर्फ ब्राइट है, बल्कि कलर और विजुअल एक्सपीरियंस भी गेमिंग के दौरान काफी इमर्सिव लगता है.
Published at : 28 Dec 2025 11:01 AM (IST)
TECH NEWS HINDI Gaming Smartphones 2025

