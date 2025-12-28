कम बजट में गेमिंग का धमाका! अभी खरीदें ये 5 सबसे पावरफुल और सस्ते गेमिंग स्मार्टफोन, मिलते हैं धांसू फीचर्स

iQOO Neo 10 5G उन यूज़र्स के लिए है जो स्मूद और फास्ट गेमिंग अनुभव चाहते हैं. इसमें बड़ा AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और कलर आउटपुट भी काफी शानदार है. Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर की वजह से हैवी गेम्स भी बिना लैग के चल जाते हैं. Android 15 और Funtouch OS 15 का कॉम्बिनेशन फोन को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी 7000mAh की बैटरी है जिसे 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है यानी गेमिंग के बीच चार्ज खत्म होने की टेंशन लगभग खत्म हो जाती है.