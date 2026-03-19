WhatsApp कॉल पर अब आएगा और भी मजा, जल्द आने वाला है बहुत ही काम का यह फीचर

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WhatsApp Noise Cancellation Feature: मैसेजिंग ऐप WhatsApp अब कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर लाने की तैयारी कर रही है. हाल ही में कंपनी को वॉइस और वीडियो कॉल के लिए नॉइस कैंसिलेशन फीचर को टेस्ट करते देखा गया है. इस फीचर को आगामी अपडेट के साथ रोल आउट किया जा सकता है. जैसा नाम से ही जाहिर है, यह फीचर कॉल के दौरान बैकग्राउंड से आने वाले नॉइस को कम करेगा, जिससे बातचीत आसान होगी.

कैसे काम करेगा फीचर?

अगर आपका भीड़भाड़ वाली जगहों पर आना-जाना रहता है तो कॉल के दौरान अकसर बैकग्राउंड में ट्रैफिक का शोर, लोगों की आवाजें और दूसरा शोर आता रहता है. कई बार यह शोर इतना होता है कि सामने वाले को आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती. व्हाट्सऐप का नया फीचर इसी समस्या को दूर करेगा. यह फीचर आपके आसपास के शोर को पहचान कर उसे फिल्टर कर देगा और सामने वाले यूजर के पास सिर्फ आपकी आवाज जाएगी, भले ही आपके पीछे गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं या तेज हवा चल रही है.

एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर काम करेगा फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर एंड्रॉयड और ऐप्पल डिवाइसेस पर काम करेगा. आईफोन और आईपैड में पहले से ही बिल्ट-इन वॉइस आइसोलेशन फीचर है, जो कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को कम कर देता है. व्हाट्सऐप ऑडियो सेटिंग के जरिए इसे यूज कर सकती है. एंड्रॉयड में ऐसा फीचर नहीं मिलता है. ऐसे में व्हाट्सऐप का यह नया नॉइस कैंसिलेशन फीचर एंड्रॉयड यूजर को बड़ी सहूलियत दे सकता है.

यूजर के पास रहेगा पूरा कंट्रोल

इस फीचर का पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में रहेगा. यानी यूजर यह डिसाइड कर सकेगा कि वह नॉइस कैंसिलेशन फीचर को यूज करना चाहता है या नहीं. उसके पास इसे बंद करने का कंट्रोल रहेगा. साथ ही इससे मैसेज की एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन प्रोटेक्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

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