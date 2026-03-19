'6 महीने तक छुपाया..' दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, जानें कब होगी डिलीवरी
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.
दिव्यांका त्रिपाठी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती की वजह से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में छाई हुई हैं. दरअसल, शादी के 10 साल बाद एक्ट्रसे मां बनने जा रही हैं.
रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया बेबी शावर की तैयारी में भी जोरों- शोरों से लगे हुए हैं. वहीं, दिव्यांका की डिलीवरी डेट के बारे में बात करें तो लेट जून या जुलाई की शुरुआत ही बताई जा रही थी. लेकिन, अब इन सब मामले पर दिव्यांका त्रिपाठी ने खुद अपना रिएक्शन दिया है.
दिव्यांका ने किया ड्यू डेट का खुलासा
साथ ही विक्की लालवानी संग बात करते हुए उन्होंने प्रेग्नेंसी की खबरों पर मुहर लगा दी है.विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका ने कहा है कि 6 महीने तक वो प्रेग्नेंसी की खबर को छुपाने में कामयाब रहीं.उन्होंने कहा कि इस दौरान वो बाहर भी नहीं निकलती थीं.
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विक्की लालवानी से बात करते हुए दिव्यांका ने कहा,'बेबी ड्यू मिड जून में है.मैं और विवेक अभी ही बेबी चाहते थे, हमने कोशिश की और ये हो गया. हमें आशीर्वाद मिला. हमारे पेरेंट्स काफी खुश हैं. मैंने सबसे पहले इसके बारे में विवेक को बताया और उसके बाद पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी दी. हमें लड़का हो या लड़की हम दोनों में खुश हैं. और हां, मुझे कहना पड़ेगा कि हम इसे 6 महीने तक छुपाने में कामयाब रहे. मैं बहुत कम ही बाहर जाया करती थी. बेबी के लिए शॉपिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगी. '
क्या आपको पता है कि ये खबर कैसे बाहर आई. दिव्यांका ने बताया कि विवेक एक इवेंट के लिए बाहर गए थे, तब कुछ दोस्तों ने पूछा कि काफी वक्त से दिव्यांका पब्लिक में दिखाई नहीं दे रही हैं.
दिव्यांका ने कहा,'मुझे लगता है ये सब वहीं से शुरू हुआ और इसके बाद तरह-तरह की खबरें आने लगीं. मुंबई में ही डिलीवरी होगी. हमने अभी कोई नाम नहीं सोचा है, लेकिन दोनों परिवारों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है कि लड़का होगा या लड़की और ये बहुत मजेदार भी है.'
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Source: IOCL