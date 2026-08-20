'हीरो नंबर वन' गोविंदा और सुनीता आहूजा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. दोनों के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है. सुनीता गोविंदा पर कई आरोप भी लगा चुकी हैं. सुनीता ने तलाक के लिए केस फाइल भी किया था. हालांकि, गुरुवार को सुनीता ने तलाक का केस वापस ले लिया और एक बड़ा खुलासा किया.

राखी सावंत से बातचीत में खुलासा

राखी सावंत का सुनीता संग बातचीत का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में राखी पैपराजी के सामने सुनीता से फोन पर बात कर रही हैं. सुनीता की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं पता है कि राखी पैपराजी के सामने बात कर रही हैं.

राखी फोन पर सुनीता से बात करती हैं और कहती हैं आपने जो किया वो ठीक किया. तो सुनीता कहती हैं कि मेरे सपोर्ट में तुम लोगों को बोलना चाहिए. तुम्हें कहानी मालूम है. फिर राखी कहती हैं मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूं. तो सुनीता कहती हैं कि पूनम पांडे वगैरह सब बोल रही हैं गोविंदा के सपोर्ट में. फिर राखी कहती हैं कि सुनीता जी घर के दाल-चावल घर के होते हैं बाहर का चिकन टिक्का खाकर सेहत खराब होती है. तो सुनीता कहती हैं कि चिकन टिक्का भी अच्छा होता है, तूने देखा नहीं एयरपोर्ट पर जिसे लेकर गया था.

सुनीता ने बताया तलाक केस क्यों लिया वापस

सुनीता ने कहा कि मैं 5-6 साल से चुप थी. अब तू उसको मेरी जगह देगा. मुझे कई जगह से कॉल आ रहे हैं. एक बीवी होकर मुझे कैसा लगेगा. फिर राखी कहती हैं आप छोड़ो- आप 200 करोड़ पर ध्यान दो. दूसरी-तीसरी कोई आ गई तो ये ले जाएगी. पहले अपने नाम पर सब कर लो. फिर सुनीता बोलती हैं- मैंने कल केस वापस ले लिया, क्योंकि ये लोग शादी करने के प्लान में थे.