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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में 9 IPS अफसरों के तबादले, SP केके बिश्नोई को बिजनौर की कमान

यूपी में 9 IPS अफसरों के तबादले, SP केके बिश्नोई को बिजनौर की कमान

UP IPS transfer: यूपी में एक बार फिर से पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है. जिसके तहत सँभल के एसपी केके बिश्नोई समेत 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 21 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है. योगी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं. इनमें चर्चित आईपीएस केके बिश्नोई और मेरठ में थप्पड़ कांड से चर्चा में रहे एसएसपी अविनाश पांडे का नाम भी शामिल है. सुल्तानपुर की एसपी चारु निगम को भी हटाया गया है. उन्हें यूपी 112 लखनऊ में पुलिस अधीक्षक पद पर भेजा गया है. 

गुरुवार को 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी कर दी गई है. इसमे में थप्पड़ कांड से चर्चा में आए मेरठ के विवादित SSP अविनाश पांडे का भी तबादला किया गया है. वो पिछले दिनों पुलिस वैन में घुसकर एक प्रदर्शनकारी पर थप्पड़ बरसाने को लेकर सुर्खियों में आए थे. उन्हें अब पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक पद पर संबद्ध किया गया है. उनकी जगह BBGTS मूर्ति को मेरठ का SSP बनाया गया है.  

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चारु निगम को एसपी सुल्तानपुर से हटाया

सुल्तानपुर SP चारु निगम को हटा कर उनका तबादला यूपी 112 लखनऊ में पुलिस अधीक्षक पद भेज दिया गया है. उनकी जगह आईपीएस अधिकारी विनीत जायसवाल को सुल्तानपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. विनीत जायसवाल अभी तक गोंडा एसपी पद पर काम कर रहे थे. उनकी जगह पर बिजनौर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात अभिषेक झा का तबादला कर गोंडा का एसपी बनाया गया है. 

केके बिश्नोई को दी बिजनौर की कमान

संभल के चर्चित 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी केके बिश्नोई को सँभल पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर बिजनौर का एएससपी बनाया गया है. विकास चंद्र त्रिपाठी को पहली बार कप्तानी मिली है उन्हें संभल का एसपी बनाया गया है. साल 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को बलराम पर एसपी से ट्रांसफ़र कर उन्हें झांसी के नए एसएसपी बनाया गया है. 

विकास चंद्र त्रिपाठी को एसपी संभल बनाया गया है वो अभी बाराबंकी पुलिस अधीक्षक पद पर थे. वहीं आईपीएस अधिकारी मार्तंड प्रकाश सिंह को एसपी बलरामपुर बनाया गया है. वो अभी हरदोई में अपर पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थे. 

Published at : 21 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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